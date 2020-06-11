مقارنة بين تطبيقي Google Meet و Hangouts.. أيهما المناسب لك؟

عندما بدأت عمليات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا وتحول الكثير من الأشخاص للعمل عن بُعد، دخلت شركة جوجل بقوة لاستقطاب هؤلاء المستخدمين وتشجيعهم على استخدام تطبيقيها للمكالمات المرئية Meet و Hangouts في مسعى صريح للمنافسة مع باقي التطبيقات التي أصبحت ذات شعبية كبيرة، مثل: Zoom و Microsoft Meet.

وبالرغم من أن كلا التطبيقين من تطوير شركة جوجل نفسها، إلا أن لديهما اختلافات رئيسية في كيفية عملهما والميزات التي يوفرها كل تطبيق، وبما أنه من المحتمل أن تكون من ضمن الملايين الذين يستخدمون خدمات جوجل المختلفة، فربما تتساءل: أي تطبيق من هذين التطبيقين مناسب لإجراء مكالمات الفيديو؟

إليك مقارنة شاملة بين تطبيقي Google Meet و Hangouts لتعرف أيهما المناسب لك:

تطبيق Google Hangouts:

تطبيق Google Hangouts موجود منذ فترة طويلة ضمن خدمات جوجل، ويتيح لك إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية بشكل مجاني، بالإضافة إلى المراسلة الجماعية ومشاركة الملفات.

وقد صُمم التطبيق بشكل أساسي لاستهداف المستخدمين الذين يبحثون عن تطبيق للدردشة مع العائلة والأصدقاء بسهولة، ويتيح التطبيق دعوة ما يصل إلى 150 شخصًا إلى المحادثة الواحدة ولكن لا يمكن لأكثر من 10 أشخاص الانضمام إلى مكالمة الفيديو في الوقت نفسه .

لاستخدام هذا التطبيق ستحتاج إلى حساب جوجل لبدء مكالمة على Hangouts، كما يمكنك الانضمام إلى أي دردشة يتم دعوتك إليها بدون اشتراط وجود حساب، ولكن الجانب السلبي البارز في التطبيق هو عدم تضمينه ميزة (عرض التجانب) الذي يتيح لك رؤية جميع الأشخاص في الغرفة في الوقت نفسه عندما يتحدث أحد الأشخاص.

تطبيق Google Meet:

تطبيق Google Meet موجه للشركات بشكل أساسي، وقد خرج للعلن مع بدء انتشار فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه يعتبر منافس مباشر للتطبيقات الأخرى التي تستهدف الشركات، مثل: تطبيقي Zoom و Microsoft Teams.

وبالرغم من أنه يجب عليك الاشتراك في إحدى خطط الدفع لاستخدامه، إلا أن جوجل قد أتاحت التطبيق للجميع بشكل مجاني تمامًا مع عرض مكالمات بلا حدود حتى يوم 30 ديسمبر من العام الحالي.

يقدم التطبيق عدد من إجراءات حماية الخصوصية الافتراضية، مثل: عناصر تحكم المضيف – القدرة على قبول أو رفض الدخول إلى اجتماع، وكتم المشاركين أو إزالتهم – والتشفير أثناء نقل البيانات.

كما يتيح التطبيق مشاركة ما يصل إلى 100 شخص في مكالمة الفيديو الواحدة في الوقت نفسه، ويتضمن التطبيق ميزات، مثل: الجدولة ومشاركة الشاشة والتسميات التوضيحية في الوقت الفعلي، كما يمكن للأشخاص الانضمام إلى اجتماعك باستخدام رابط ويب من خلال الحواسيب المحمولة أو تطبيق الهاتف.

إذًا، ما هو التطبيق الأفضل لك؟



هذا الأمر يعتمد على ما تبحث عنه، قد يكون Hangouts هو الخيار الأسهل للمكالمات غير الرسمية مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، بينما يعتبر تطبيق Meet هو الخيار المناسب للشركات التي تعقد اجتماعات فيديو مطولة مع خيارات أمان مشددة للحفاظ على سرية هذه الاجتماعات، والآن بعد أن أصبح مجانيًا لأي شخص، فإنه يستحق المحاولة.