مع تصفحك لموقع (تويتر) Twitter بصورة يومية للتعرف على الأحداث التي تشغل العالم، ربما تُصادف مقاطع فيديو تلفت انتباهك، وترغب في تنزيلها في حاسوبك أو هاتفك الذكي لمشاركتها مع أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين لا يملكون حسابًا في الموقع.

لا تقلق، مهما كان الجهاز الذي تستخدمه لتصفح موقع تويتر، يمكنك تنزيل أي مقطع فيديو تريده بسهولة لمشاركته لاحقا في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيقات الدردشة المختلفة.

كيف يمكنك تنزيل مقاطع فيديو تويتر في الحاسوب أو الهاتف الذكي؟

أولًا: كيفية تنزيل مقاطع الفيديو في الحاسوب:

يمكنك استخدام موقع (SaveTweetVid)، أو موقع (TwitterVideoDownloader) لتنزيل مقاطع فيديو تويتر بسهولة، حيث يعمل الموقعان بالطريقة نفسها، وإذا كنت تريد استخدام موقع SaveTweetVid فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

انسخ الرابط المباشر للتغريدة التي تضم مقطع الفيديو.



افتح الموقع، ثم الصق الرابط في حقل النص الفارغ.

اضغط على خيار (تنزيل) Download.

سيطلب منك الموقع الاختيار من بين ثلاث خيارات دقة مختلفة، اختر ما يناسبك.



انقر على زر (تنزيل) بجوار حجم الملف الذي تريد حفظه وسيبدأ تنزيل المقطع تلقائيًا.

كما يمكنك اختيار الطريقة الأخرى، وهي مسح رمز الاستجابة السريعة في أسفل الصفحة لتنزيل الملف على هاتفك أو جهازك اللوحي.

ثانيًا: كيفية تنزيل مقاطع فيديو تويتر في أندرويد:

يمكنك استخدام تطبيق (Download Twitter Videos) لتنزيل مقاطع فيديو تويتر والصور المتحركة GIFs التي تريدها في هاتف أندرويد بسرعة وسهولة، من خلال الخطوات التالية:

في تطبيق تويتر، انقر على رمز المشاركة أسفل الفيديو الذي تريد تنزيله.

اضغط على خيار (مشاركة تغريدة عبر) Share Tweet via.

اختر تطبيق (Download Twitter Videos).

داخل التطبيق، انقر على خيار (تنزيل) Download.

حدد دقة الفيديو التي تريدها.

اختر (حفظ) Save.

كيفية تنزيل مقاطع فيديو توتير في آيفون وآيباد:

يمكنك استخدام تطبيق (Shortcuts) الذي يتيح لك إنشاء اختصارات مخصصة لتطبيقاتك في الهاتف، ولتنزيل مقاطع فيديو تويتر، يجب عليك تثبيت التطبيق أولا في هاتفك، وهو متاح مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.