كيف يمكنك اكتشاف عمليات التعديل في الصور الشخصية؟

بعد أن أصبحت شركات تصنيع الهواتف الذكية تركز بصورة واضحة على تضمين كاميرات أمامية عالية الدقة، أصبحت ثقافة التقاط (الصور الشخصية) Selfies ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي رائجة جدًا، إلا أننا نجد أن الكثير من هذه الصور غالبًا ما قد تُبرز تفاصيل غير واقعية، خاصةً الصور التي ينشرها المشاهير في حساباتهم.

ولكن الآن يمكنك استخدام تطبيق (Mirage) ليخبرك هل قام صاحب الصورة بتعديلها ليصبح أكثر جاذبية، كما لا يكتفي التطبيق بهذا فقط، بل يمكنه إخبارك إذا قام هذا الشخص بتغيير حجم أنفه، أو لون عينه.

إليك كيفية اكتشاف عمليات التعديل في الصور الشخصية باستخدام تطبيق :

يستخدم تطبيق Mirage تقنية التعلم الآلي التي يمكنها اكتشاف وقت تعديل الصورة، كما يحاول تحديد تلك التعديلات، وحينها ستحصل على لمحة عن التعديلات التي أُجريت في الصورة الأصلية سواء للأفضل أو الأسوأ.

وتعتمد هذه التقنية على التعليمات البرمجية التي طورها باحثون من Adobe Research وUC Berkeley، وقد نشروا ورقة بحثية بهذا الخصوص في عام 2019 تصف طرُق الكشف عن التلاعب في الوجه في الصور الشخصية.

حيث نجح التطبيق بصورة كبيرة في الكشف عن عمليات التلاعب في الصور الشخصية لدرجة أنه تفوق على الأشخاص الذين طُلب منهم التدقيق في الصور بحثًا عن علامات التلاعب.

بالإضافة لذلك، لا يكتفي تطبيق Mirage بتحديد وقت تغيير الصورة فحسب، بل يمكنه أيضًا استخدام التعلم الآلي لمعرفة كيفية تغيير الصور، حيث يمكنه التنبؤ بالمناطق التي عُدلت ثم يحاول عكس هذه التغييرات واحدة تلو الأخرى.

بمجرد الانتهاء من عمليات الفحص وتحديد التعديلات، يمكن للتطبيق بعد ذلك إظهار الأقسام التي عُدلت في الصورة الشخصية، بالإضافة لرسم صورة تقريبية عن حالة الصورة الشخصية الأصلية قبل إجراء التعديلات عليها.

ومع ذلك، يحتوي التطبيق على عيب رئيسي واحد، فهو يعمل فقط عندما يكتشف وجه شخص في الصورة، حيث لا يمكنك استخدامه لمعرفة التعديلات التي أجريت في الصور التي تحتوي على أشياء، مثل: سيارة أو شجرة أو أي شيء آخر داخل الصورة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.