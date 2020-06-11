صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في Fotor بديل فوتوشوب مع خصم 87%
اشترك مدى الحياة في منصة فوتر Fotor Online Pro: Lifetime Subscription
تساعدك منصة (Fotor) في الابتعاد عن أدوات التحرير المعقدة، حيث تتيح لك إنشاء تصميمات احترافية بفضل مكتبتها التي تضم مجموعة كبيرة من القوالب والأدوات والعناصر القابلة للتخصيص، وكذلك تحرير الصور وإضافة مؤثرات إبداعية إليها، كما يمكنك نقل صورك إلى مستوى أعلى باستخدام تقنية (Fotor HDR) التي تتيح لك تضمين مجموعة أكبر من درجات الإضاءة والألوان في صورك.
يتيح لك الاشتراك في هذه الصفقة الوصول إلى العديد من الميزات، منها: الوصول إلى مكتبة Fotor المدمجة للخطوط والقوالب وعناصر التصميم.
محرر صور مدمج يدعم تقنية HDR، مما يتيح لك التعامل مع جميع عمليات الاقتصاص، وتغيير الحجم، وإزالة العيوب، ومعالجة الصور المعقدة من خلال ضبط التعرض وتغييرات الألوان.
يمكنك تحرير الصور وحفظها بتنسيقات متعددة.
الوصول إلى أكثر من 1000 ملصق مخصص، وأكثر من 10000 قالب تصميم لأي استخدام، وأكثر من 100 تأثير لتعديل الصور، وغير ذلك الكثير.
مزامنة المحتوى الخاص بك في السحابة للوصول إليه في أي مكان