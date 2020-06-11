صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في CometDocs لتحويل ملفات PDF وإدارتها مع خصم 69%
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(CometDocs) هي منصة لإدارة الملفات عبر الإنترنت، تهدف إلى توفير حل كامل لجميع احتياجات تحويل الملفات وإدارتها، وكل شيء فيها قائم على الويب وآمن تمامًا. حيث توفر الحماية لبياناتك الشخصية مثل: الملفات ورسائل البريد الإلكتروني.
تتيح لك منصة (CometDocs) تحويل ملفات PDF إلى صيغ أخرى مثل: Word و Excel و PowerPoint، و DWG وتنسيقات الصور والمزيد. كما يمكنك التحويل من هذه الصيغ إلى PDF بسهولة.
تسمح لك منصة (CometDocs) بإنشاء ملفات PDF عبر الإنترنت، وحفظها ونقلها، ومشاركتها بسهولة.
يتيح لك الاشتراك في هذه الصفقة الوصول إلى العديد من الميزات، منها: تحويل ملفات PDF إلى Word و Excel و PowerPoint، وحفظها، ومشاركتها.