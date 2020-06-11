صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في CometDocs لتحويل ملفات PDF وإدارتها مع خصم 69%

صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في CometDocs لتحويل ملفات PDF وإدارتها مع خصم 69%

  • اشترك في منصة CometDocs مدى الحياة CometDocs: Lifetime Subscription.
  • (CometDocs) هي منصة لإدارة الملفات عبر الإنترنت، تهدف إلى توفير حل كامل لجميع احتياجات تحويل الملفات وإدارتها، وكل شيء فيها قائم على الويب وآمن تمامًا. حيث توفر الحماية لبياناتك الشخصية مثل: الملفات ورسائل البريد الإلكتروني.
  • تتيح لك منصة (CometDocs) تحويل ملفات PDF إلى صيغ أخرى مثل: Word و Excel و PowerPoint، و DWG وتنسيقات الصور والمزيد. كما يمكنك التحويل من هذه الصيغ إلى PDF بسهولة.
  • تسمح لك منصة (CometDocs) بإنشاء ملفات PDF عبر الإنترنت، وحفظها ونقلها، ومشاركتها بسهولة.
  • يتيح لك الاشتراك في هذه الصفقة الوصول إلى العديد من الميزات، منها: تحويل ملفات PDF إلى Word و Excel و PowerPoint، وحفظها، ومشاركتها.
  • تحويل الملفات بصيغ مختلفة إلى PDF.
  • تدعم التحويل إلى صيغة OCR.
  • عدد مرات تحويل الملفات: غير محدود.
  • سعة تخزين المستندات عبر الإنترنت: 10 جيجابايت.
  • الحد الأقصى لحجم الملف: 1 جيجابايت.
  • الحد اليومي لنقل الملفات 2 جيجابايت.
  • إمكانية نقل الملفات إلى 10 أشخاص في آن واحد.
  • خيارات الوصول: سطح المكتب.
  • ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
  • التوفر: أونلاين.
  • هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد
  • السعر الأصلي قبل الخصم: 129 دولارًا.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 69%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا.