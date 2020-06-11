صفقة اليوم.. احترف التصميم الجرافيكي باستخدام تطبيقات Adobe CC مع خصم 96%

- حزمة شهادات أدوبي في التصميم الجرافيكي لعام 2020 ــ The 2020 Adobe Graphic Design Certification School.
- عدد الدورات: 3.
- عدد الدروس: 312.
- المدة: 40 ساعة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل على أهم 3 تطبيقات تصميم من أدوبي وهي: (فوتوشوب) Photoshop، و(إليستريتور) Illustrator، و(إنديزاين) InDesign، وهي التطبيقات التي تحتاج إلى معرفتها لتصبح مصمم جرافيك ناجح.
- ستتعلم كل المهارات والتقنيات التي تحتاجها لإنشاء تصميمات رائعة، وسوف تتدرب عمليًا على التطبيقات الثلاثة، مع تنفيذ مشاريع عملية، وتعلم نظرية الألوان، والتخطيط والتكوين، وكيفية استخدام الصور في التصميم، ومعالجة الصور وتحريرها.
- ستتمكن أيضًا من تطبيق ما تتعلمه واكتساب فهم متعمق لكيفية تحرير المواد الإبداعية وإنشاءها ومعالجتها واستيرادها، وكذلك كيفية إنتاج صور نهائية احترافية واكتساب مهارات مطلوبة لصناعات مثل: التصوير الفوتوغرافي، والترفيه، والتسويق، وغير ذلك الكثير.
- كما ستحصل على شهادة في التطوير المهني المستمر (CPD) بعد الانتهاء من الدورات التدريبية ومشروع التصميم النهائي الخاص بك، وهي شهادة معترف بها دوليًا تساعدك في تعزيز ملف سيرتك الذاتية والعمل في مختلف الصناعات الإبداعية.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1497 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Adobe Photoshop CC Course
- Adobe Illustrator CC Course
- Adobe InDesign CC Course
الحصول على الصفقة: من هنا.