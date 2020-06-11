شاومي تُشوِّق لحاسوبها المحمول المرتقب Mi Notebook

تستعد شركة شاومي للكشف عن حاسوبها المحمول الجديد (مي نوتبوك) Mi Notebook يوم الخميس، ولكنها عجلت في التشويق لبعض الميزات التي سيتمتع بها الحاسوب.

Here's a glimpse of what you will be seeing tomorrow.

The stage is set and so are we to launch the #MiNoteBook. Tune in tomorrow at 12 Noon to watch the Livestream on our social media handles. RT🔁 if you are ready to #MakeEpicHappen pic.twitter.com/AOotUZK7rT — Mi India (@XiaomiIndia) June 10, 2020

ووفقًا للفيديو والصور التي نشرتها الشركة الصنية، فإن الحاسوب سيكون “فائق النحافة”، و”فائق الخفة”، وسيحتوي قرص تخزين داخلي من نوع SSD. وبحسب الشركة، فإن قرص التخزين سيكون أسرع بنحو 30 مرة مقارنةً بأقراص HDD.

وكشفت صفحة حدث الإعلان عن الحاسوب أنه سيقدم شاشة بدقة 1080 بكسل، ومعالجًا من نوع Intel Core i7، وعمر بطارية طويل.