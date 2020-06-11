شاومي تعلن رسميًا عن حاسب Mi NoteBook 14

أعلنت شاومي رسميًا عن (Mi Notebook 14) و (Mi Notebook 14 Horizon Edition) للسوق الهندية، وذلك بعد أن دخلت الشركة سوق الحواسيب المحمولة منذ عام 2016 مع إطلاق (Mi Notebook Air) في الصين.

وكانت الشركة الصينية قد أطلقت منذ ذلك الحين العديد من أجهزة الحاسب المحمولة في وطنها، من ضمنها مجموعة (Mi Notebook) والحاسب المحمول (Mi Gaming).

Mi Notebook 14 Horizon Edition:

يتميز هذا الحاسب المحمول الرقيق والخفيف بأنه يعمل بواسطة معالجات (Intel Comet Lake) من الجيل العاشر، مع تصميم مشابه لجهاز (MacBook Pro) بهيكل معدني مصنوع من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ويحتوي على شاشة بقياس 14 إنشًا وبدقة 1920×1080 بكسل.

ويتوفر الجهاز إما بمعالج (Core i5 10210U) أو معالج (Core i7 10510U)، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (DDR4) و 512 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع (M.2 NVMe)، إلى جانب بطاقة الرسومات (Nvidia GeForce MX350).

ويتميز الحاسب بمنفذي (USB 3.1 Type-A)، ومنفذ (USB 2.0 Type-A)، ومنفذ (USB Type-C)، ومنفذ لسماعات الرأس والميكروفون، ومنفذ (HDMI 1.4)، وتتضمن خيارات الاتصال الشبكة اللاسلكية والبلوتوث.

ويتضمن الحاسب بطارية بقدرة 46 واط، التي تم تصنيفها لمدة تصل إلى 10 ساعات من الاستخدام على شحنة واحدة، ويأتي الجهاز مع شاحن سريع بقدرة 65 واط في العلبة، وهو قادر على شحن الحاسب المحمول بنسبة تصل إلى 50 في المئة في ما يزيد قليلاً عن 30 دقيقة.

ويعمل (Mi Notebook Horizon Edition) بواسطة (Windows 10 Home Edition)، الذي يأتي مع نسخة تجريبية لمدة 30 يومًا من (Office 365)، وعلى عكس الهواتف الذكية، فقد اقتصرت إضافات شاومي الخاصة على ميزتين مفيدتين: (Mi Blaze Unlock) و (Mi Smart Share).

وتتيح ميزة (Mi Blaze Unlock) للمستخدمين فتح جهاز الحاسب باستخدام (Mi Band)، بينما تسمح ميزة (Mi Smart Share) للمستخدمين بمشاركة الملفات بين الأجهزة.

Mi Notebook 14:

يتميز هذا الحاسب العادي بتصميم مشابه لحاسب (Mi Notebook Horizon Edition)، ومع ذلك، فإنه لا يتضمن الحواف النحيفة المقدمة في (Mi Notebook Horizon Edition)، كما أن الحواف العلوية والجانبية في (Mi Notebook 14) أكثر سمكًا بشكل ملحوظ.

ويتوفر (Mi Notebook 14) مع معالج (Core i5 10210U) من إنتل، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (DDR4)، وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع (SATA 3 SSD)، ووحدة معالجة الرسومات (Nvidia GeForce MX250) أو (Intel UHD Graphics 620).

التسعير والتوافر:

يتم طرح كل من (Mi Notebook 14) و (Mi Notebook 14 Horizon Edition) للبيع بدءًا من 17 يونيو عبر متاجر mi.com و amazon.in و Mi Home و Mi Studio، وسيكون جهاز (Mi Notebook 14) متاحًا بسعر يبدأ من 550 دولارًا لنسخة Core i5 و Intel UHD Graphics 620 ومساحة التخزين 256 جيجابايت.

بينما يبلغ سعر نسخة Core i5 و Intel UDH Graphics 620 ومساحة التخزين 512 جيجابايت نحو 590 دولارًا، في حين تتوفر نسخة Intel Core i5 و Nvidia MX250 ومساحة التخزين 512 جيجابايت مقابل 630 دولارًا.

من ناحية أخرى، يبدأ سعر (Mi Notebook 14 Horizon Edition) من 725 دولارًا لنسخة Core i5 و Nvidia MX350 ومساحة التخزين 512 جيجابايت، في حين أن نسخة Core i7 و Nvidia MX350 ومساحة التخزين 512 جيجابايت ستكون متاحة من 790 دولارًا.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه بالنظر إلى أن كلا الجهازين لا يحتويان على كاميرا ويب مدمجة، فإن شاومي توفر كاميرا ويب HD خارجية في الصندوق مع كل عملية شراء للحاسب المحمول.