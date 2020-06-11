شاومي تطلق Mi Band 5

أطلقت شركة شاومي سوارها الذكي المسمى (Mi Band 5) مع شاشة (AMOLED) ملونة أكبر وتتبع لياقة محسن وقاعدة شحن مغناطيسية، وتحظى سلسلة (Mi Band) من شاومي بثناء كبير في قطاع تعقب اللياقة البدنية لتقديمها العديد من الميزات القيمة بسعر مناسب للغاية.

وتكتسب أجهزة تتبع اللياقة البدنية (Mi Band) مع كل جيل جديد وظائف جديدة تجبر المستخدمين الحاليين على الترقية والمستخدمين الجدد للانضمام.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر يونيو من العام الماضي عن السوار الذكي (Mi Band 4) مع شاشة (OLED) ملونة، إلى جانب دعم عدد كبير من وجوه الساعة الرسمية والتابعة لجهات خارجية مقابل 30 دولارًا تقريبًا، وسمح سعر السوار لشركة شاومي ببيع مليون وحدة في غضون أسبوع واحد فقط بعد إطلاقها.

ومن الواضح أن الميزة الأولى التي تجذب انتباه المستخدمين ستكون الشاشة الأكبر قليلاً، إذ يبلغ حجم الشاشة التي تمت ترقيتها 1.2 إنش وتمتد عبر مساحة أكبر بنسبة 20 في المئة بالمقارنة مع شاشة (Mi Band 4) البالغ حجمها 0.95 إنش، وتحصل (Mi Band 5) أيضًا على أكثر من 100 واجهة شاشة متحركة جديدة مع شخصيات من سلاسل الرسوم المتحركة الشهيرة.

ويعد التغيير الهائل الثاني في التصميم هو طريقة الشحن الجديدة المغناطيسية، إذ يخرج قطبين كهربائيين من الجزء السفلي من (Mi Band 5)، حيث يتم ربط قاعدة الشحن تلقائيًا، وتلغي هذه الطريقة المغناطيسية الجديدة الحاجة إلى إخراج المتتبع من السوار أو التأكد من أنه يجلس بشكل صحيح على قطعة الشحن، وهو ما يمثل مشكلة بالنسبة للإصدارات الأقدم.

ويحصل سوار (Mi Band 5) الذكي أيضًا على معالج محسن لتتبع أسرع وأكثر دقة، إلى جانب 11 وضعًا لتتبع اللياقة البدنية، ويقدم السوار أيضًا ذكاء النشاط الشخصي أو (PAI)، وذلك لمساعدتك في تحديد السياق الذي تساهم به الأنشطة البدنية في لياقتك، كما يوفر السوار معلومات حول (REMs) بجانب النوم العميق والخفيف، وذلك لتتبع أكثر كفاءة للنوم.

وعلاوة على ذلك، يأتي المتتبع أيضًا بمقياس داخلي مدمج لقياس الضغط الجوي ويمكن استخدامه أيضًا كزر عن بعد لالتقاط الصور على الهاتف من مسافة بعيدة.

وتبدأ شاومي ببيع (Mi Band 5) في الصين بدءًا من 18 يونيو، ويبلغ سعر النسخة غير الداعمة لميزة (NFC) نحو 27 دولارًا، في حين يبلغ سعر النسخة الداعمة لميزة (NFC) نحو 32 دولارًا.