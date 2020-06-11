سناب تعلن عن دعم شخصيات Bitmoji في الألعاب الخارجية

قالت شركة سناب اليوم الخميس خلال (قمة شركاء سناب) Snap Partner Summit: إن أولى الألعاب التي ستستفيد من الشخصيات الكرتونية الخاصة بالمستخدمين (بيتموجي) Bitmoji ستُطلق قريبًا.

وكانت سناب قد أعلنت عن الميزة العام الماضي، ويبدو أنه أصبح بإمكان للمطورين الآن الاستفادة من حزمة تطوير البرامج SDK الخاصة بالميزة التي ستسمح للمستخدمين بأن يلعبوا ألعابًا هم أبطالها من خلال شخصيات (بيتموجي) الخاصة بهم.

ومع أن هذه الميزة ليست جديدة تمامًا، فهي تشبه ميزة (إكس بوكس أفاتارز) Xbox Avatars من مايكروسوفت، و(مي) Mii من نينتندو، إلا أن ميزة (بيتموجي للألعاب) Bitmoji for Games ستمتاز في كونها عابرة للمنصات، إذ يمكن استخدامها في ألعاب الهواتف المحمولة، وألعاب منصات الألعاب، وألعاب الحواسيب الشخصية.

وقالت سناب: إن القائمة الأولية من الألعاب التي تدعم الميزة ستحتوي فقط ألعاب الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وiOS. ويشمل ذلك عددًا من الألعاب، مثل: Super Brawl Universe من Nickelodeon، و Playsoft، و Uno من Mattel، و Scrabble GO من Scopely ولعبة سيُعلن عنها قريبًا من شركة Voodoo الفرنسية الناشئة.

وأوضحت الشركة أنه سيكون على المستخدمين ربط حسابات سناب شات الخاصة بهم مع الألعاب ليتمكنوا من استخدام رموز (بيتموجي) في ألعاب الطرف الثالث.

يُذكر أيضًا أن سناب أعلنت اليوم عن إضافة المزيد من الألعاب إلى تطبيق سناب شات، لتنضم إلى الألعاب السابقة التي يمكن لعبها مع الأصدقاء أثناء الدردشة. ومن تلك الألعاب ما طورته سناب بنفسها، ومنها ألعاب طورتها شركات خارجية.

وبحسب الشركة، فإن أكثر من 100 مليون مستخدم من مستخدمي سناب شات يلعبون تلك الألعاب منذ إطلاقها العام الماضي، وبالمتوسط، يُفضّل المستخدمون أن يلعبوا لعبة Bitmoji Party التي تسمح للمستخدمين بمنافسة أصدقائهم في ألعاب مصغرة، وكانوا يقضون نحو 20 دقيقة في اللعبة على أساس يومي.

وقالت سناب: إنها تعتزم إطلاق لعبتها الجديدة Bitmoji Paint خلال الأشهر القادمة، وهي لعبة مستوحاة من لعبة (ماينكرافت) Minecraft الشهيرة من مايكروسوفت.

وتعتزم الشركة خلال الأشهر المقبلة أيضًا إضافة ألعاب أخرى، مثل: Bumped Out من شركة Zynga، و Friend Quizzes من Game Closure، و Ready Set Golf! من PikPok، و Sling Racers من Madbox.