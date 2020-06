تويتر تريد من المستخدمين قراءة المقالات قبل إعادة تغريدتها

قال موقع تويتر اليوم الأربعاء: إنه سيبدأ في اختبار ميزة جديدة ستحث المستخدمين على التفكير قبل أن ينشروا المقالات التي لم يقرؤوها.

ويقتصر هذا الاختبار حاليًا على مستخدمي تويتر في نظام أندرويد باللغة الإنجليزية، وفيه فإنه – إن قرّر مستخدم إعادة تغريد مقال قبل قراءته – فسيطالبه تطبيق تويتر بفتح المقال قبل أن يفعل ذلك. ولم يذكر تويتر متى يخطط لتقديم الميزة في المنصات الأخرى.

وقال تويتر: “قد يثير مشاركة مقال محادثة بين المستخدمين، لذا قد ترغب في قراءتها قبل نشرها على تويتر”. وأضاف: “للمساعدة في تعزيز المناقشة المستنيرة، فإننا نختبر مطالبة جديدة على تويتر قد نسأل عما إذا كنت ترغب في فتحها أولًا، وذلك عندما تعيد تغريد مقالة لم تفتحها على تويتر”.

It's easy for links/articles to go viral on Twitter. This can be powerful but sometimes dangerous, especially if people haven't read the content they're spreading. This feature (on Android for now) encourages people to read a linked article prior to Retweeting it. https://t.co/qdYZ8w9e27

— Kayvon Beykpour (@kayvz) June 10, 2020