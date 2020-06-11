تسريب يكشف عن مستقبل هواتف Mate 40 من هواوي

كشف أحد حسابات التسريب عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo عن خطة شركة هواوي المتعلقة بالجيل القادم من هواتف سلسلة (ميت 40) Mate 40.

وذكر الحساب أن هواوي ستُطلق هواتف (ميت 40) خلال فصل الخريف كما هو مخطط له، وحتى في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية، فإن الشركة ستطلق الهواتف خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم مع معالج متطور مصنوع بتقنية 5 نانومتر.

وذكر الحساب ذاته أن هواوي تتطلع إلى شحن 8 ملايين وحدة من هواتف (ميت 40) خلال الربع الرابع من عام 2020 وحده.

ومع أن التسريبات المتعلقة بمواصفات الهواتف لا تزال شحيحة، إلا أنه يُتوقع إطلاق الهاتف مع معالج جديد باسم (كيرين 1020) Kirin 1020، أو (كيرين 1000) Kirin 1000.