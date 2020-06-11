أدوبي تطلق تطبيقًا مجانيًا مع الكثير من الفلاتر المميزة

أطلقت شركة أدوبي اليوم تطبيقها الجديد (فوتوشوب كاميرا) Photoshop Camera الذي يأتي مع العديد من المُرشِّحات التي يمكن إضافتها إلى الصور لتظهر بصورة مثيرة.

ويمكن لبعض المرشحات تحديد السماء خلف المستخدم واستبدال الغيوم والقمر بها، ويمكن لأحدها إضافة تأثير مستوحى من مسلسل الخيال العلمي (المرأة السوداء) Black Mirror، وهناك مرشح يجعل المستخدم يبدو وكأنه أحد شخصيات الكتب الهزلية.

ويمكن لمستخدمي بعض الهواتف العاملة بنظام أندرويد من جوجل، ونظام iOS من آبل تنزيل التطبيق مجانًا. أما هواتف أندرويد المدعومة فهي: الإصدارات الحديثة من هواتف بكسل من جوجل، وهواتف جالاكسي من سامسونج، وهواتف ون بلس. وكانت أدوبي قد أطلقت نسخة تجريبية من التطبيق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويقدم تطبيق (فوتوشوب كاميرا) بعض الميزات التي يوفرها تطبيق فوتوشوب الأساسي، مثل تحرير الصور، وتعديل التباين، والتعرض للضوء، والإشباع، وغير ذلك، ولكن الغاية الأساسية من التطبيق هي التقاط الصور وتحريرها فوريًا.

وتعتزم أدوبي إضافة المزيد من المرشحات مع الوقت، وسيأتي بعضها بالتعاون مع فنانين ومنشئي محتوى مشاهير.