آبل تخطط لإغلاق iBooks Author و iTunes U

كشفت شركة آبل عبر مستند دعم على موقعها أنه سيتم إيقاف منصة التعليم عن بعد (iTunes U) في نهاية عام 2021، مما يعني أنه في حال كنت معلمًا يعتمد على منصة (iTunes U) لمشاركة دوراتك مع العالم رقميًا، فقد حان الوقت للتحول إلى شيء جديد.

ويأتي ذلك بعد ركود المنصة لبضع سنوات وحصولها على آخر تحديث يتعلق بتحسينات الاستقرار في عام 2017، وبعد أن أصبح من غير المنطقي دعم هذه المنصة بعد الآن، كما لم يعد (iTunes) هو المتجر الشامل كليًا والمليء بالميزات الذي كان عليه في السابق.

وتشير آبل إلى أنها كانت تبني تطبيقات مستقلة، مثل (Classroom) و (Schoolwork)، لمساعدة المعلمين على توزيع المواد وطلاب الصف، وتركز في الوقت نفسه الكثير من تطبيقات الجهات الخارجية الآن على التعليم الرقمي كميزة أولى وقبل كل شيء.

وأطلقت آبل منصة (iTunes U) لأول مرة في عام 2007 كقسم من متجر (iTunes)، وذلك بهدف استضافة دورات ومحتوى من أفضل الكليات الأمريكية، وقالت الشركة بحلول عام 2013: إن هذه الدورات قد تم تنزيلها أكثر من مليار مرة، معظمها خارج الولايات المتحدة.

وجرى بحلول منتصف عام 2019 نقل الكثير من المحتوى إلى منصات أخرى، مثل نقل المحتوى الصوتي فقط إلى تطبيق (Apple Podcasts)، وذلك استعدادًا على ما يبدو لإيقاف التشغيل في نهاية المطاف.

وتقول آبل: إن جميع المحتويات الحالية على (iTunes U) ستبقى خلال العام الدراسي 2020-2021، لكنها تشجع المعلمين على نسخ موادهم احتياطيًا عاجلاً وليس آجلاً.

وفي ظل انتقال معظم المدارس إلى الإنترنت أثناء جائحة الفيروسات التاجية، فقد حصل تطبيق (Schoolwork) حديثًا على ترقية للسماح للمعلمين بإدارة الواجبات والمعلومات للطلاب عن بعد عبر السحابة، وفي الوقت نفسه، يمكن لتطبيق (Classroom) أيضًا تحويل جهاز آيباد إلى مساعد تدريس، مما يساعد المعلمين على توجيه الطلاب من خلال الدروس وتتبع التقدم.

ووفقًا للشركة، لن يكون تطبيق (iBooks Author) متاحًا للمستخدمين الجدد اعتبارًا من 1 يوليو، وسيظل بإمكان مستخدمي التطبيق الحاليين الوصول إليه، لكن لن يتم تحديثه بعد ذلك، وتقول آبل: إنها تعمل على أداة تسمح للمستخدمين بنقل المحتوى إلى (Pages)، وستكون جاهزة قريبًا، وذلك بعد أن تم دمج العديد من وظائف مؤلف (iBooks Author) بالفعل في (Pages).

وقالت آبل: يمكنك الاستمرار في استخدام (iBooks Author) على نظام (macOS 10.15) والإصدارات الأقدم، وستظل الكتب المنشورة سابقًا على (Apple Books) من (iBooks Author) متاحة.

وقدمت آبل عددًا من الخطوات لدعم التعليم عن بعد منذ تفشي جائحة الفيروس التاجي، من ضمنها تأسيس موقع لموارد التعلم عن بعد، وطرح سلسلة فيديو تعليمية، إلى جانب جلسات تدريب على التدريس للمعلمين وأولياء الأمور، كما حسنت إمكانات تعاون (iCloud) للسماح للأشخاص بمشاركة مجلدات كاملة وإضافة ميزات إلى برنامج (iWork)، مثل القدرة على التحرير في وضع عدم الاتصال.