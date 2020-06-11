آبل تحدد رسميًا موعد مؤتمر المطورين WWDC 2020

أعلنت شركة آبل منتصف شهر آذار/ مارس الماضي أنها تعتزم عقد مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC لعام 2020 عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

واليوم، أعلنت الشركة الأمريكية عن موعد المؤتمر الذي سيجري خلال المدة بين 22 و26 حزيران/ يونيو الجاري، كما حددت موعد الجلسة الافتتاحية بيوم الاثنين الموافق 22 حزيران/ يونيو، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ولم تكشف آبل في التدوينة التي نشرتها اليوم عما ستعرضه خلال الجلسة الافتتاحية، ولكنها اكتفت بالقول: “اكتشف ابتكارات وتحديثات جديدة ومثيرة تأتي إلى جميع منصات آبل في وقت لاحق من العام الحالي”. ولكن التسريبات والشائعات كانت قد كشفت بالفعل عن بعض الميزات الجديدة التي قد تأتي إلى iOS 14، بالإضافة إلى إعلان آبل عن الانتقال إلى المعالجات القائمة على معمارية ARM في حواسيبها المكتبية.

وسيكون بالإمكان مشاهدة الجلسة الافتتاحية من مؤتمر WWDC 2020 من خلال موقع آبل apple.com، وتطبيق المطورين Apple Developer، وموقع Apple Developer، وتطبيق (آبل تي في) Apple TV، وموقع يوتيوب.

وأعلنت آبل أيضًا عن إعادة تصميم منتديات مطوري آبل التي ستُطلق في 18 حزيران/ يونيو الجاري. وبحسب الشركة، فإن أكثر من ألف مهندس من مهندسيها سيشاركون في المنتديات، حيث يمكن أن تساعد مشاركتهم في تكرار المحادثات الشخصية بين المطورين وموظفي آبل التي تحدث عادةً في مؤتمر WWDC. ومع ذلك، سيكون على المطورين الانتساب إلى برنامج مطوري آبل ليتمكنوا من النشر في المنتديات.

وتخطط الشركة أيضًا لنشر أكثر من 100 جلسة هندسية بدءًا من 23 حتى 26 حزيران/ يونيو. وستُنشر مقاطع الفيديو الجديدة مباشرة في الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة كل يوم. سيتمكن المطورون أيضًا من طلب مواعيد فردية مع مهندسي آبل.