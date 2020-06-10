TSMC تمتثل لأمر الولايات المتحدة بحظر المبيعات إلى هواوي

تلقت شركة هواوي المحاصرة ضربة جديدة بعد أن قالت أكبر شركة مصنعة للرقاقات في العالم: إنها تحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة لبيع أجزاء أشباه الموصلات الحاسمة لشركة الاتصالات الصينية، وصرح رئيس الشركة المصنعة (مارك ليو) Mark Liu للمساهمين بأن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) قد لا تتعامل مع هواوي ما لم تقدم واشنطن إعفاء خاصًا.

ويضر هذا الأمر بشدة سلسلة التوريد لهواوي، التي وجدت نفسها في وسط خلاف دبلوماسي عميق بين واشنطن وبكين، وأعلنت أمريكا الشهر الماضي عن ضوابط على الشركات التي تستخدم معدات أمريكية لتزويد هواوي بتكنولوجيا الرقاقات الدقيقة وسط مخاوف من أن النظام الصيني الشيوعي قد يستخدمها للتنصت على الغرب.

وتنص القاعدة الجديدة لوزارة التجارة الأمريكية حاجة الشركات التي تصنع أو تصمم رقاقات لمعدات هواوي إلى ترخيص في غضون 120 يومًا من أجل استخدام مجموعة أدوات أمريكية، وحذر وزير التجارة (ويلبر روس) Wilbur Ross عند الإعلان عن الأمر بأن الولايات المتحدة ستطبق هذه القاعدة بقوة، وستواصل أي محاولات للتحايل على ضوابطها.

وتسبب هذه القاعدة الجديدة مشكلة لشركات مثل (TSMC)، التي لديها مرافق إنتاج قيمة وعملاء في كل من الولايات المتحدة والصين، وتتمتع الشركة بمزيد من التخصيص بشكل ملحوظ داخل الولايات المتحدة، حيث يشمل العملاء آبل وكوالكوم.

وقال ليو في حديثه في الاجتماع السنوي للمساهمين في (TSMC): “هذا شيء يمكن حله ليس فقط من خلال تفسير القواعد، ولكن يجب أن يتعلق أيضًا بنية الحكومة الأمريكية”.

وقد تسعى شركات مثل (TSMC) إلى استغلال الثغرات عن طريق إدخال الوسطاء في قنوات التوزيع الخاصة بها إلى هواوي، ومع ذلك، فقد اقترح ليو أن هذا لن يكون خيارًا، حيث تسعى شركته إلى تجنب العقوبات الكارثية المحتملة، وبدلاً من ذلك، ستتقدم الشركة بطلب للحصول على إعفاء من وزارة التجارة الأمريكية بمجرد انتهاء فترة التشاور بشأن القاعدة الجديدة في يوليو.

وقال ليو: إن الشركة قد تملأ بسرعة أي فجوة في الطلب إذا منعت القيود الأمريكية المفروضة على شركة هواوي المبيعات للشركة الصينية، لكنه أضاف: “نأمل ألا يحدث ذلك”.

وتواصل شركة (TSMC) في الوقت نفسه استثماراتها في الولايات المتحدة، من ضمنها مصنع تصنيع الرقاقات في ولاية أريزونا بقيمة 12 مليار دولار الذي أعلنت عنه قبل ساعات فقط من عرض وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو اقتراحًا بتعديل قواعد تصدير الرقاقات، وهي خطوة من شأنها تقييد مبيعات (TSMC) إلى هواوي.