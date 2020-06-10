يعتبر شراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة، مثل: الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، ووحدات التحكم في الألعاب وغيرها من المنتجات الإلكترونية الأخرى أسلوبًا سريعًا وسهلًا لتوفير المال عوضًا عن شراءها جديدة.

حيث نجد أن شراء جهاز إلكتروني بشكل مباشر أو من خلال موقع مخصص على الإنترنت من شأنه أن يوفر لك مئات الدولارات، وربما يمكنك الحصول على جهاز مستعمل يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية، ولكن هناك بعض الأجهزة الإلكترونية المستعملة التي يجب عليك عدم شرائها مهما كانت رخيصة.

إليك 5 أجهزة إلكترونية يجب عليك عدم شرائها إذا كانت مستعملة:

1- سماعات الأذن اللاسلكية والسلكية:

صُممت سماعات الأذن اللاسلكية، مثل: AirPods و Pixel Buds أو Galaxy Buds بشكل يتيح لها الدخول بشكل عميق في أذن المستخدم للحصول على تجربة استماع كاملة، ويمكن للمستخدم السابق تنظيفها وتعقيمها قبل عرضها للبيع، ولكن فكرة أن تضع سماعة أذن لشخص آخر في أذنيك هي مسألة تنطوي على الكثير من المخاطر الصحية.

حيث يمكن أن تحتوي الوسادات المبطنة الداخلية على بعض الجراثيم التي من الصعب إزالتها بشكل كامل مهما كانت درجة التعقيم والنظافة، وذلك يرجع لصغر حجم هذه السماعات بشكل خاص، كما أن معظم هذه السماعات لا توفر طريقة لتبديل الجزء الأساسي فيها.

2- محركات الأقراص الصلبة التقليدية:

من الصعب قياس مدى كفاءة محركات الأقراص الصلبة التقليدية أو سلامتها، وبالرغم من إمكانية فحصها بتطبيق مخصص، إلا أن التقارير التي ستحصل عليها فقط تُخبرك عن الفترة الزمنية التي اُستخدمت فيها والعمر الافتراضي المتبقي، ومن ثم قد لا يعمل لديك بشكل صحيح بسبب تعرضه لبعض التلف الداخلي الذي لا يمكن اكتشافه إلا بمرور فترة من الاستخدام المتواصل.

3- أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية:

يمكنك الحصول على جهاز لتتبع اللياقة البدنية أو ساعة ذكية مستعملة بسعر رخيص، ولكن الجانب السلبي الذي قد تواجه هو أنك ليس لديك أي فكرة عن كيفية استخدامه سابقًا.

وبشكل أكثر تحديدًا، لن تعرف أبدًا مقدار الإهلاك فيما يخص البطارية، فمع عمليات التفريغ والشحن المتكررة من الممكن أن تحصل على جهاز بطاريته لا تدوم معك ساعة أو ساعتين على الأكثر خلال اليوم، كما أنه من المحتمل أن تكون هناك خدوش وعيوب أخرى داخلية.

4- الأجهزة الكهربائية الكبيرة:

غالبًا لن تعرف أبدًا سبب بيع الشخص لثلاجته القديمة أو غسالة الصحون، فهل هذا بسبب مشكلة تقنية؟ هل تعمل أكثر بكثير مما ينبغي، مما يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء؟ إجابات مثل هذه الأسئلة لن تستطيع الحصول عليها بمجرد فحص الجهاز في بضع دقائق، ومن ثم إن أمكن، اشترِ جهازًا مستخدمًا من متجر متخصص يقدم نوعًا من الضمان قصير المدى.

5- أجهزة مراقبة الأطفال:

هنا الأمر يتعلق بأسباب أمنية في المقام الأول، ففكرة استخدام أجهزة إلكترونية لمراقبة الأطفال اُستخدمت سابقًا قد يجلب معه الكثير من المخاوف الأمنية التي قد تُعرض منزلك للخطر، حيث من الممكن أن تحتوي مثل هذه الأجهزة على برامج تجسس قد تنتهك خصوصيتك وخصوصية طفلك.