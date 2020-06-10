كيف يمكنك إلغاء الاشتراك في الخدمات والتطبيقات في آيفون وماك؟

توفر آبل لمستخدمي أجهزتها القدرة على إلغاء الاشتراك في الخدمات والتطبيقات المختلفة التي اشتركوا فيها من خلال نظام الدفع في متجر آبل ستور.

ونظرًا لقيام العديد من هذه التطبيقات والخدمات بإعادة الاشتراك بشكل تلقائي بدون تدخل منك بمجرد انتهاء فترة الاشتراك، فهذا يتطلب منك مراجعة هذه التطبيقات والخدمات بشكل دوري لإلغاء الاشتراك في أي خدمة أو تطبيق لا تحتاج إليه للمحافظة على ميزانيتك.

إليك كيفية إلغاء الاشتراك في الخدمات والتطبيقات في آيفون وماك:

أولًا؛ كيفية إلغاء الاشتراك في آيفون أو آيباد:

افتح تطبيق (الإعدادات).

انقر على صورة حسابك، سينقلك هذا إلى قائمة تحتوي على التفاصيل الأساسية الخاصة بك.

مرر للأسفل، ثم انقر على خيار (الاشتراكات) subscriptions.

هنا سترى جميع الخدمات والتطبيقات التي اشتركت فيها عبر متجر آب ستور، إلى جانب تاريخ إعادة الاشتراك، وهل ترغب في تلقي إيصال أم لا في كل مرة يُجدد فيها اشتراك التطبيق أو الخدمة.

اختر التطبيق أو الخدمة التي تريد إلغاء الاشتراك له، واضغط على خيار Cancel Subscription بالأسفل.

ثانيًا: كيفية إلغاء الاشتراك في حاسوب ماك:

افتح تطبيق (آب ستور) App Store.

انقر على زر (تسجيل الدخول) sign in أو اضغط على اسمك في أسفل الشاشة.

انقر على خيار (عرض المعلومات) View Information في أعلى الشاشة، ثم أدخل بيانات تسجيل الدخول إذا طُلب منك ذلك.

في الشاشة التي تظهر لك، مرر للأسفل واختر (الاشتراكات).

انقر على خيار (إدارة) Manage.

انقر على خيار (تحرير) Edit، بجوار اسم الخدمة أو التطبيق الذي تريد إلغاء الاشتراك فيه.

انقر على خيار Cancel Subscription.

لماذا لا ترى التطبيق أو الخدمة التي اشتركت فيها؟

إذا أردت إلغاء الاشتراك في خدمة أو تطبيق ما، و لم تعثر عليه ضمن تبويب (الاشتراكات) في إعدادات جهازك، فتحقق من الأشياء التالية، أو اتصل بخدمة دعم آبل:

هل اشتركت من خلال شركة أخرى؟ في كشف حسابك المصرفي، ابحث عن رسوم الاشتراك، إذا لم يُذكر iTunes أو Apple أو أي شيء مشابه، هذا يعنى أن قيمة الاشتراك في الخدمة أو التطبيق تُدفع من خلال شركة أخرى، وليس متجر آبل، وهذا يتطلب التواصل مع هذه الشركة لإلغاء الاشتراك.

هل اشترك أحد أفراد العائلة في الخدمة أو التطبيق؟ إذا كنت تستخدم خدمة المشاركة العائلية (Apple Family Sharing) فلن يمكنك إدارة الاشتراكات لأفراد العائلة الآخرين، ومن ثم يجب الطلب منهم بشكل فردي إلغاء الاشتراك في أجهزتهم الخاصة أو عند تسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بهم.

هل اشتركت بمعرف آبل مختلف؟ إذا سجلت الدخول بمعرف آبل مختلف فلن ترى الخدمات أو التطبيقات التي اشتركت فيها، ومن ثم يجب عليك تسجيل الدخول بمعرف آبل نفسه الذي اشتركت من خلاله.