تعتبر سلسلة هواتف (جالاكسي أي) Galaxy A – ذات الميزانية المحدودة – من شركة سامسونج الأكثر شعبية لدى المستهلكين في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تصبح أكثر شعبية في المستقبل القريب، حيث تخطط الشركة لجلب ميزة الشحن اللاسلكي إليها من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية.

كيف تخطط سامسونج لجلب ميزة الشحن اللاسلكي لهواتف Galaxy A؟

في الوقت الحالي نجد أن هاتف Galaxy A90 الذي يأتي بمعالج (Snapdragon 855) العالي الجودة هو الهاتف الوحيد في تشكيلة هواتف (سامسونج ايه) الذي يدعم ميزة الشحن اللاسلكي، ولكن وفقًا لتقرير صادر عن The Elec كشف أن الشركة قد تقدم قريبًا ميزة الشحن اللاسلكي في طرازات Galaxy A50 و Galaxy A70.

كما أنه من المتوقع أن تكون الميزة نفسها متاحة في طرازات الهواتف القادمة من (Galaxy A51 5G) و ( Galaxy A71 5G) وبحسب ما ورد فقد اتخذت سامسونج قرار تضمين ميزة الشحن اللاسلكي في هواتفها – ذات الميزانية المحدودة – بهدف تعويض الطلب المنخفض على هواتفها الرائدة، مثل: Galaxy 10 و Galaxy Note 10.

ونظرًا لأن هاتف iPhone SE الجديد من آبل – الذي جاء ضمن فئة الهواتف ذات الميزانية المحدودة – يأتي بميزة الشحن اللاسلكي فمن المنطقي أن تقدم شركة سامسونج الميزة نفسها في هواتفها القادمة التي تنتمي إلى هذه الفئة للمنافسة في سوق الهواتف ذات الميزانية المحدودة بشكل أكثر قوة.

متى سنرى ميزة الشحن اللاسلكي في هواتف سامسونج ذات الميزانية المحدودة؟

يذكر التقرير إن طرازات هواتف Galaxy A المقرر إطلاقها في الربع الرابع من هذا العام 2020 مرشحة بقوة للحصول على هذه الميزة، وبحسب ما ورد يمكن لشركة سامسونج عقد صفقة لإنتاج وحدات الشحن اللاسلكي مع شركة Hansol Technics ومقرها كوريا الجنوبية أو شركة Amotech.

ومن الواضح أن شركة Chemtronics التي تتخذ من الهند مقراً لها، والتي وفرت أنظمة الشحن اللاسلكي لهاتف Galaxy S20، تعمل الآن على ما يبدو في إنتاج الشواحن اللاسلكية لهواتفها الرائدة، ومع ذلك، لا تزال شركة سامسونج بحاجة إلى الدخول في مفاوضات مع هذه الشركات لتخفيض تكلفة إنتاج وحدة الشحن اللاسلكي.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُظهر فيها تقارير عن قيام شركة سامسونج بتوسيع نطاق ميزة الشحن اللاسلكي إلى هواتفها ذات الميزانية المحدودة، حيث ظهر تقرير لأول مرة في عام 2018 أكد أن سامسونج تعمل على تقليل الفجوة بين هواتفها ذات الميزانية المحدودة والرائدة، من خلال جلب المزيد من الميزات المتقدمة لهذه الهواتف بشكل دوري.