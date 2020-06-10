تتيح أدوات التعاون الجماعي المختلفة لفرق العمل طرقًا مختلفة لإدارة الأعمال والمشاريع من أي مكان، ولكن بالرغم من فوائدها العديدة، إلا أنها قد تواجه الكثير من المخاطر، مثل: تسريب كلمات المرور.

والسبب هو أن جميع هذه الخدمات تتطلب كلمات مرور لتسجيل الدخول، مما يتطلب من أعضاء فرق العمل المحافظة على أمان وسرية بيانات تسجيل الدخول بقدر الإمكان.

إليك كيفية المحافظة على أمان كلمات المرور عند العمل عن بعد:

في هذه الأيام؛ إذا كنت عضوًا في فريق يعمل على إنجاز مشروع ما، فقد تحتاج للوصول إلى الكثير من الخدمات الخاصة، مثل: البريد الإلكتروني، وتطبيق التواصل، ونظام إدارة المشاريع.

بينما البعض الآخر قد يحتاج للوصول إلى خدمات أخرى إضافية، مثل: أدوات إدارة مواقع الويب، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، فكيف تحافظ على أمان كلمات المرور أثناء استخدامك لهذه الخدمات والتطبيقات بشكل يومي؟

1- عدم استخدام كلمة المرور نفسها لجميع الخدمات:

إن النصيحة بعدم استخدام كلمات المرور نفسها في الخدمات المختلفة ليست جديدة، ولم تفقد أهميتها بمرور الوقت، بل أصبحت أكثر أهمية، فبمجرد الحصول على كلمة مرور لأي خدمة تستخدمها، يمكن لمجرمي الإنترنت اكتشاف كلمات المرور الأخرى من خلال التخمين أو تحديد النمط المستخدم في تغيير كلمات المرور.

2- عدم كتابة كلمات المرور في الملاحظات اللاصقة:

يعد استخدام كلمة مرور واحدة أمرًا محفوفًا بالمخاطر، لذا من الواضح أنك ستحتاج إلى طريقة للحفاظ على كلمات المرور الأخرى الخاصة بك آمنة وقريبة منك، هنا قد تفكر في استخدام قصاصات الملاحظات اللاصقة لكتابة كلمات المرور عليها.

ولكن تذكر بالإضافة لتهديد الزوار العاديين أو زملاء العمل بالعثور على كلمات المرور الخاصة بك، فإن الخطر الأكبر يمكن أن يأتي من الصور التي تُلتقط في بيئة العمل بشكل عفوي بهدف مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث يمكن أن تكون وسيلة لنشر كلمات المرور الخاصة بك، من خلال تدقيق مجرمي الإنترنت لاكتشاف أي تفاصيل أخرى موجودة في الصور التي نشرتها، ومن هنا يمكنهم نسخ أي كلمات مرور قد تظهر على قصاصة الملاحظات التي ألصقتها بالقرب من شاشة الحاسوب.

3- عدم استخدام الدفاتر الورقية:

الدفاتر الورقية أيضا ليست أفضل بكثير من الملاحظات اللاصقة، حيث لن تعرف ابدأ متى قد تُسرق أو تُأخذ منها صورة ضوئية بكاميرا الهاتف الذكي، وبمجرد تسريب صورة من صفحات الدفتر الورقي الذي يحتوي على جميع كلمات المرور ستكون جميع بياناتك ومعلوماتك في خطر.

كيفية تأمين كلمات المرور الخاصة بك:

يمكنك استخدام تطبيق إدارة كلمات المرور، لتقليل عدد كلمات المرور التي يجب عليك تذكرها إلى كلمة مرور واحدة فقط، حيث يمكنك جعل كلمة المرور الرئيسية معقدة إلى حد ما، فقط تأكد من عدم استخدامه في أي مكان آخر.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات أكثر احترافية، مثل: تطبيق Kaspersky Small Office Security، المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة، والذي يقدم حماية قصوى لكل حاسوب، حيث لا يقوم فقط بتخزين كلمات المرور والمعلومات الحساسة الأخرى بشكل آمن، بل يقوم أيضًا بإنشاء كلمات مرور معقدة للخدمات والتطبيقات المختلفة.