أعلنت شركة مايكروسوفت في شهر أكتوبر من عام 2019 خلال حدث خاص أقامته في مدينة نيويورك الأمريكية رسميًا عن نسخة خاصة من نظام التشغيل ويندوز 10 تُسمى (ويندوز 10إكس) Windows 10x موجهة للحواسيب الشخصية الثنائية الشاشة.

فما هو نظام التشغيل (ويندوز 10إكس) وما هي الأجهزة الداعمة له، ومتى سيظهر، وما هي ميزاته الرئيسية؟

إليك كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل Windows 10x القادم:

نظام التشغيل Windows 10x هو ببساطة إصدار مختلف من نظام التشغيل ويندوز 10 – وليس بديلًا له – صُمم ليعمل في الأجهزة الثنائية الشاشة، ويعتمد على تقنية (One Core) نفسها التي تعد أساس نظام التشغيل ويندوز 10.

ما هي الأجهزة التي يدعمها نظام التشغيل Windows 10x؟

يعمل Windows 10x على الأجهزة الثنائية الشاشة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز مثل: جهاز Surface Neo من مايكروسوفت، والذي من المقرر طرحه خلال العام القادم 2021.

بالإضافة إلى توقع ظهور أجهزة أخرى أيضا من شركات مثل: أسوس، وديل، واتش بي، ولينوفو، في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل والتي ستعمل أيضًا بنظام التشغيل Windows 10x نفسه.

هل يمكن التبديل من ويندوز 10 إلى Windows 10x؟

لن يتمكن مستخدمو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المكتبية أو المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 من الترقية إلى Windows 10x أو التبديل إليه، لأنه غير مصمم للعمل على هذه الأجهزة.

ما هي التطبيقات المتوافقة؟

أكدت مايكروسوفت أن نظام Windows 10x سيدعم جميع أنواع التطبيقات التي تعمل في نظام التشغيل ويندوز 10 العادي، وتتضمن هذه التطبيقات: تطبيقات (Universal Windows Platform (UWP، وتطبيقات الويب التقدمية (PWA)، وتطبيقات Win32 التقليدية، كما أن التطبيقات التي تُثبت من الإنترنت مدعومة أيضا، مثل: تطبيقات متجر مايكروسوفت.

ما هي الميزات الرئيسية في نظام التشغيل Windows 10x؟

يأتي نظام التشغيل الجديد بمعظم الميزات المتوفرة في نظام التشغيل ويندوز 10 الرئيسي، ولكنه محسن للاستخدام على أجهزة ويندوز ذات الشاشات المزدوجة أو الثنائية، حيث تتيح للمستخدم استخدام تطبيق واحد عبر كلتا الشاشتين أو استخدام تطبيق واحد في كل شاشة.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم تصفح الويب في شاشة أثناء مشاهدة مقطع فيديو في الشاشة الأخرى في الوقت نفسه، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني في شاشة، وفتح المرفقات أو الروابط من الرسائل في الشاشة الأخرى، أو مقارنة صفحتين مختلفتين على الويب جنبًا إلى جنب، وغيرها من عمليات تعدد المهام.

وعلى الرغم من أن عامل الشكل ونظام التشغيل يضيفان مهام متعددة محسنة بالمقارنة مع ويندوز 10، إلا أن هناك ثلاث ميزات رئيسية موجودة في ويندوز 10 لن تجدها في Windows 10x وهي: قائمة (ابدأ)، و Live Tiles، ووضع الحاسوب اللوحي بنظام التشغيل ويندوز 10.

كيف يمكنك تثبيت النظام في حاسوبك؟

أكدت مايكروسوفت أنه بمجرد إطلاق Windows 10x بشكل رسمي سيكون متاحًا للشراء في المتاجر نفسها عبر الإنترنت، ولدى الموزعين الذين يبيعون نظام التشغيل ويندوز 10 وبرمجيات مايكروسوفت الأخرى.

متى سيتاح للمستخدمين؟

من المتوقع أن نرى نظام التشغيل Windows 10x في الأجهزة الثنائية الشاشة سواء من مايكروسوفت أو الشركات المصنعة الأخرى في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، كما أن السعر غير معروف بعد، ومع ذلك، فمن المحتمل جدًا أن يُثبت سابقًا على جميع الأجهزة التي تدعمه.