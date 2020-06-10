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صفقة اليوم.. صمم شعار علامتك التجارية في دقائق مع Designs.ai بخصم 61%

صفقة اليوم.. صمم شعار علامتك التجارية في دقائق مع Designs.ai بخصم 61%
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  • اشترك في خطة (Designs.ai) المميزة Designs.ai Logomaker Premium Plan.
  • يعد الشعار أمرًا حيويًا لأي نشاط تجاري، حيث يساعدك على التميز وسط المنافسين، وأثناء التواصل مع جمهورك، ولكن تصميم شعار احترافي يعتبر أمرًا مكلفًا للغاية.
  • إذا لم يكن لديك خبرة في التصميم فإن منصة (Designs.ai) تقدم لك الحل الشامل لإنشاء شعار فريد لعلامتك التجارية في غضون دقائق.
  • أدخل معلومات شركتك، وتفضيلات الشعار العامة، وسيقدم لك الذكاء الاصطناعي المئات من الأفكار المميزة للشعار، وبمجرد أن تستقر على خيار يمكنك الضغط عليه لتخصيصه.
  • يتيح لك الاشتراك في خطة (Designs.ai) المميزة تخصيص أي تصميم بسهولة كما تراه مناسبًا، وتنزيل التصميم المفضل للشعار في ملفات عالية الدقة بمجموعة متنوعة من التنسيقات والأبعاد، مما يتيح لك إضافة شعارك بسهولة إلى كل شيء ابتداءً من اللوحات الإعلانية وحتى العقود الورقية.
  • الوصول إلى محرر بسيط وسهل الاستخدام لتخصيص الخطوط والألوان وتخطيط الشعار.
  • توفر لك الخطة أيضًا محاكاة للشعار على البضائع حتى تتمكن من رؤية كيف يبدو شعارك على المنتجات.
  • الملكية الكاملة للشعارات التي أنشأتها.
  • شعارات عالية الدقة بتنسيقات وأبعاد متعددة.
  • سرد لوصف هوية علامتك التجارية
  • تتوفر جميع الشعارات بتنسيقات متعددة (PNG، و JPG، و SVG، وPDF) جاهزة للطباعة.
  • تغييرات غير محدودة.
  • أكثر من 10000 رمز للاختيار من بينها.
  • أكثر من 1000 خط للاختيار من بينها.
  • لا توجد علامة مائية.
  • إمكانية تخصيص الشعار بأحجام مناسبة لمنصات التواصل الاجتماعي.
  • خيارات الوصول: سطح المكتب.
  • ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
  • التوفر: أونلاين.
  • لا يوجد تاريخ لانتهاء الصلاحية لأنها عملية شراء لمرة واحدة لتصميم شعار واحد.
  • هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد
  • تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
  • السعر الأصلي قبل الخصم: 49 دولارًا.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 18.99 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 61%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا.

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