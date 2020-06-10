صفقة اليوم.. احترف مهارات الإعلانات الرقمية والتسويق مع خصم 97%

- حزمة شهادات التسويق والإعلانات الرقمية The Digital Advertising & Marketing 101 Certification Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 91.
- المدة: 9 ساعات.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كل ما تحتاجه إلى معرفته عن الإعلانات الرقمية والتسويق، ابتداءً من أساسيات الإعلانات الرقمية مرورًا بالتعرف على أنواع الإعلانات، وأهم إستراتيجيات التسويق الإلكتروني، وكيفية إدارة الحملات الإعلانية باحترافية، وحتى التعرف على (الإعلانات الآلية) Programmatic Advertising التي تشكل مستقبل التسويق الإلكتروني.
- ستبدأ التدريب مع دورة أساسيات الإعلانات الرقمية والتسويق وهي مناسبة جدًا لأي شخص يريد أن يبدأ عمله في هذا المجال، أو تنمية نشاطه التجاري الحالي، حيث تهدف إلى تعليمك إستراتيجيات الإعلانات، وأنواعها المختلفة، والتفكير بشكل إستراتيجي في أماكن وضع الإعلانات، كما تغطي كيفية إنشاء حملات إعلانية رقمية وإدارتها بنجاح.
- ثم ستنتقل في الدورة الثانية إلى المستوى التالي حيث ستجد شرحًا أكثر عمقًا لعالم التسويق الرقمي المعقد، وستفهم المقصود بمفهوم (قابلية العرض) Viewability، وكيفية تأثيره على عمليات شراء الإعلانات، وكذلك كيفية إتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن جهودك في الإعلان الرقمية، ثم ستتعرف على الإعلانات الآلية وكيفية جمع البيانات، ويمكنك تطبيق المهارات التي ستتعلمها في هذه الدورة في أي بلد وأي شركة.
- ستنتقل بعد ذلك إلى المستوى الاحترافي لفهم مواضيع التسويق الرقمي المتقدمة، وكيفية عمل إعادة التوجيه وكيف يقدم المعلنون الرسائل، وكيفية عمل استهداف المواقع واستهداف GPS والإشارات، وكيف تستخدم العلامات التجارية والشركات الكبرى كل ذلك، كما يوجد أيضًا مقابلات مع خبراء المجال من الشركات الكبرى مثل: جوجل.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1495 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 30 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Digital Advertising & Marketing 101: Take The Complete Guide
- Digital Advertising & Marketing 201: Today’s Trends and Topics
- Digital Advertising & Marketing 301: The Professional Course
- Introduction to Programmatic Advertising: Digital Marketing
- Digital Ad Sales Certification: Be Prepared for Your First Sale Today
الحصول على الصفقة: من هنا.