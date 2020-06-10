شاومي تعلن رسميًا عن Redmi 9 بسعر مغري

أعلنت (ردمي) Redmi – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي – اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي (ردمي 9) Redmi 9 الذي حظي بعدد من التسريبات، بالإضافة إلى أن متجرًا فلبينيًا تعجل في إطلاقه مما كشف عن التصميم والمواصفات.

وبالفعل، يتطابق هاتف (ردمي 9) – الذي كان يُتوقع الإعلان عنه في 25 حزيران/ يونيو الجاري – مع نُشر قبل أيام، إذ إنه يحتوي معالجًا من نوع Helio G80، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت. ويمكن توسعة الذاكرة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.53 بوصات وبدقة +FHD، مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، ومن ظهر الهاتف، يبدو أن تصميمه مزيج من هاتفي (ردمي كي30) Redmi K30، و(ردمي نوت 8 برو) Redmi Note 8 Pro، وهناك 4 كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 118 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق.

ويأتي (ردمي 9) بثلاثة ألوان مع بطارية بسعة 5,020 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا عن طريق منفذ USB-C. وهناك حساس للبصمة على ظهر الهاتف.

ويتوفر الهاتف من خلال موقع شاومي في إسبانيا بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والأرجواني. وذلك بسعر 149 يورو لخيار 3 جيجابايت/ 32 جيجابايت، وبسعر 179 يورو لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت.