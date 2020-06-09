أجهزة محمولة

هواوي تعلن رسميًا عن Huawei P Smart S بسعر منافس

هواوي تعلن رسميًا عن Huawei P Smart S بسعر منافس
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أعلنت شركة هواوي اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد (هواوي بي سمارت إس) Huawei P Smart S الذي يتوفر بسعر منافس.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (كيرين 710إف) Kirin 710F، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع NM Card.

ويعمل (هواوي بي سمارت إس) بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن بدون خدمات جوجل المحمولة، ما يعني أنه على المستخدم الاعتماد على خدمات هواوي HMS وخدمة AppGallery لتنزيل التطبيقات.

ويقدم الهاتف شاشة OLED بقياس 6.3 بوصات وبدقة +FHD مع حساس بصمة تحتها، وقطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات بدقة 48 ميجابكسل، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق.

ويحتوي (هواوي بي سمارت إس) بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ USB-C. يُشار إلى أن شركة هواوي كانت قد أطلقت هاتف (إنجوي 10إس) Enjoy 10s العام الماضي في الصين بالمواصفات ذاتها لهاتف (هواوي بي سمارت إس).

ويتوفر هاتف (هواوي بي سمارت إس) باللونين الأسود والأزرق بسعر 259.90 يورو أو 290 دولارًا أمريكيًا، وهو الآن متاح للشراء عبر متجر هواوي في إيطاليا.

هواوي تعلن رسميًا عن Huawei P Smart S بسعر منافس
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