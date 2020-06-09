ما مقدار البيانات التي تستهلكها خدمات بث الموسيقى عبر الإنترنت؟

ما هو مقدار البيانات التي تستهلكها خدمات بث الموسيقى في هاتفك؟

يقوم الكثير من الأشخاص باستخدام خدمات بث الموسيقى مثل: سبوتيفاي وآبل ميوزيك وأمازون ميوزيك، للاستماع إلى موسيقاهم المفضلة عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومكبرات الصوت الذكية، وغيرها.

ولكن ما هو مقدار البيانات التي تستهلكها خدمات بث الموسيقى هذه، وكيف يمكنك التحكم في البث وعدم استنزاف خطة البيانات الخاصة بك؟

بشكل عام، يعتمد مقدار البيانات التي تستخدمها خدمات بث الموسيقى على إعدادات جودة البث في التطبيق، حيث تُقاس الجودة بمعدلات البت Bit Rate، وهي معدل معالجة البيانات أو نقلها، ومن ثم كلما زاد معدل البت، كانت جودة الموسيقى أفضل عندما تستمع إليها.

على سبيل المثال، تبث خدمة (آبل ميوزيك) Apple Music بسرعة 256 كيلوبت في الثانية، بينما تصل سرعة خدمة Spotify Premium إلى 320 كيلوبت في الثانية، ولكن نجد أن معظم الخدمات تسمح لك بتغيير إعداد الجودة، بناءً على نوع الاشتراك وكيفية الاستماع إلى الموسيقى.

أما فيما يتعلق باستخدام البيانات، يُترجم 320 كيلوبت في الثانية إلى حوالي 2.40 ميجابايت في الدقيقة من الصوت أو 115.2 ميجابايت في الساعة، لذلك فإن بث الموسيقى لمدة يوم عمل كامل مدته 8 ساعات من شأنه أن يستهلك ما يقرب من 1 جيجابايت من البيانات.

يختلف استهلاك البيانات باختلاف خدمة بث الموسيقى:

عندما يتعلق الأمر بخدمات بث الموسيقى بشكل فردي، فإن لكل منها معدلات جودة مختلفة قليلًا، وهذا بسبب أنواع ملفات الموسيقى التي تستخدمها، وبالنسبة للمستخدمين فإن ذلك الأمر يعتمد على نوع خطة الاشتراك لكل مستخدم.

على سبيل المثال، نجد أن خدمة (سبوتيفاي) Spotify تقدم خيارات جودة بث مختلفة استنادًا إلى مستوى اشتراك المستمع، حيث تتمتع كل من الحسابات المجانية والمدفوعة بمستويات بث تلقائية ومنخفضة وعادية وعالية، في حين يحصل الإصدار المدفوع على خيار استثنائي وهو (عالي جدًا).

ما مقدار الموسيقى التي يمكنك بثها اعتمادًا على خطة بياناتك؟

استنادًا إلى المعلومات السابقة، إليك مقدار البيانات التي ستستهلكها في مجموعة متنوعة من خطط البيانات:

في خطة البيانات سعة 2 جيجابايت، يمكنك البث حتى:

47 ساعة من الموسيقى منخفضة الجودة.

28 ساعة من الموسيقى العادية.

17 ساعة من الموسيقى عالية الجودة.

في خطة البيانات سعة 5 جيجابايت، يمكنك البث حتى:

117 ساعة من الموسيقى منخفضة الجودة.

70 ساعة من الموسيقى العادية.

42.5 ساعة من الموسيقى عالية الجودة.

في خطة البيانات سعة 10 جيجابايت، يمكنك البث حتى:

234 ساعة من الموسيقى منخفضة الجودة.

140 ساعة من الموسيقى العادية.

85 ساعة من الموسيقى عالية الجودة.

نصائح للتحكم في استخدام البيانات عند بث الموسيقى:

إذا لم تكن مشتركًا في خطة بيانات غير محدودة، فيجب عليك معرفة كيفية التحكم في استخدام خطة بياناتك وإدارتها عند الاستماع للموسيقى عبر أحد تطبيقات بث الموسيقى، وهذه أهمها:

بث الموسيقى فقط عبر اتصال الواي فاي: يعتبر الخيار الأول والأكثر فاعلية للتحكم في خطة البيانات، حيث يكون البث أكثر ثباتًا، لذلك لن تعاني من انخفاض الاتصال ومعدلات البت المنخفضة الجودة.

ترقية حسابك للإصدار المدفوع: تقدم بعض خدمات بث الموسيقى، مثل: Pandora و Spotify، معدلات بث عالية الجودة للمستمعين الذي يشتركون في الإصدار المدفوع، بالإضافة لخيارات أخرى مثل: المزيد من خيارات الاستماع، وتخصيص قوائم التشغيل، وتنزيل الأغاني أو الألبومات.

ضبط تطبيق البث على الاستماع دون اتصال: توفر معظم خدمات بث الموسيقى خيار تنزيل المحتوى الصوتي للاستماع دون اتصال، وهذا شيء مثالي للأوقات التي تكون فيها غير قادر على الاتصال بالإنترنت.

استخدام تطبيق لإدارة البيانات: بالنسبة لمستخدمي الأجهزة المحمولة، يمكن تثبيت تطبيق لإدارة البيانات ومراقبتها لمعرفة سعتها قبل نفاذها.