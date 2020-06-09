كيفية إعداد تطبيق Samsung Health في هاتفك لتتبع نشاطك البدني

يعمل تطبيق Samsung Health المعروف سابقًا باسم – (S Health) – الذي يأتي مدمجًا في هواتف (جالاكسي) Galaxy من شركة سامسونج على تتبع عاداتك الصحية مثل: التدريبات البدنية، ومراقبة النوم، وتنظيم شرب المياه.

إليك كيفية إعداد تطبيق Samsung Health لتتبع عاداتك الصحية في أندرويد وآيفون:

كيفية إعداد الحاسب الشخصي في تطبيق Samsung Health:

يعتبر إعداد الحساب الشخصي أمرًا مهمًا للغاية، حيث يُمّكن التطبيق من تتبع نشاطك وتقديم البيانات الصحيحة حول الأنشطة التي تقوم بها على مدار اليوم، مثل: الخطوات اليومية التي تقطعها، ومعدل ضربات القلب.

بالإضافة لذلك، يمكنك تخصيص تطبيق Samsung Health حسب رغبتك لتتبع أنشطة جانبية مثل: تنظيم شرب الماء، ومعدل الكافيين المُستهلك، وعادات النوم، وإدارة الوزن، وكذلك تتبع أنشطة محددة لمجموعة متنوعة من التمارين المختلفة، مثل: الجري وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة.

لإعداد التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق في هاتفك.

انقر على رمز الدائرة للموافقة على تلقي الإشعارات.

انقر على خيار (متابعة) Continue.

انقر على خيار (ابدأ) Start، لإجراء النسخ الاحتياطي لبياناتك إلى حساب سامسونج الخاص بك.

اضغط على زر القائمة (ثلاثة خطوط) في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

اضغط على خيار (الحساب الشخصي) Profile.

أدخل بياناتك الشخصية (الجنس، تاريخ الميلاد، الطول، الوزن)، ثم اضغط على (التالي) Next.

اضغط على أيقونة (i) للحصول على مزيد من المعلومات حول مستويات النشاط المختلفة.

حدد مستوى نشاطك.

أدخل (اللقب) Nickname.

أغلق لوحة المفاتيح.

هذا كل شيء، أصبح تطبيق Samsung Health جاهز للعمل، وتذكر أنه يمكنك تغيير وزنك في أي وقت من الشاشة الرئيسية للتطبيق، لمعرفة كيف يرتفع وينخفض مع مرور الوقت، ولكن إذا تغير مستوى نشاطك بشكل كبير، فيمكنك دائمًا فتح صفحة حسابك الشخصي وتعديله وفقًا لذلك.

ما هي الهواتف المتوافقة مع تطبيق Samsung Health؟

يدعم التطبيق جميع هواتف سامسونج الذكية بدءًا من هاتف Galaxy S3، بالإضافة إلى هواتف أندرويد الأخرى التي تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 4 أو أي إصدار أحدث، كما يدعم التطبيق هواتف آيفون التي تعمل بإصدار نظام التشغيل آي أوإس 9 أو أي إصدار أحدث.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور.