نصائح تكنولوجية

كيفية إعداد تطبيق السلامة الشخصية في هاتف Pixel للبقاء آمنًا

كيفية اعداد تطبيق Personal Safety في هاتف Pixel للبقاء آمنًا
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إذا كنت في مشكلة صحية تتطلب تدخل جهات الطوارئ فمن المهم أن يكون لديك الأدوات اللازمة للحصول على المساعدة بشكل فوري، وبالنسبة لمستخدمي هاتف (بكسل) Pixel يمكنهم  تثبيت تطبيق (السلامة الشخصية) Personal Safety الذي يقدم مجموعة من ميزات الأمان التي يمكن أن تنقذ حياتك في وقت الحاجة.

إليك كيفية استخدام تطبيق السلامة الشخصية لتنبيه جهات الاتصال في حالة الطوارئ:

أولًا: كيفية إعداد تطبيق السلامة الشخصية:

يجب عليك التأكد من إعداد التطبيق بشكل صحيح، من خلال إدخال معلوماتك الطبية، حيث تعتبر خطوة أساسية لتحقيق أقصى استفادة من التطبيق.

  • افتح التطبيق.
  • حدد حساب جوجل الذي تريد استخدامه.
  • انقر على خيار (متابعة باسم) Continue as.
  • انقر على خيار (التالي) Next، إذا حددت جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك بالفعل، أو انقر على (إضافة جهة اتصال) Add contact، لإضافة المزيد.
  • أدخل نوع فصيلة الدم والحساسية تجاه الأشياء التي تعاني منها.
  • اضغط على خيار (المزيد) More لرؤية الخيارات الإضافية.
  • أدخل أنواع الأدوية التي تستخدمها والعنوان وأي ملاحظات طبية أخرى.
  • بمجرد الانتهاء، اضغط على (تم) Done.

كيفية اعداد تطبيق Personal Safety في هاتف Pixel للبقاء آمنًا

يمكن للمستجيبين الأوائل الوصول إلى كل هذه المعلومات الطبية التي أدخلتها توًا بسهولة من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة والتمرير سريعًا إلى الجهة اليمنى من الشاشة لرؤية بطاقة الطوارئ والنقر عليها، حيث تُعرض كل المعلومات الطبية الخاصة بك، إلى جانب جهات اتصال الطوارئ للاتصال بها.

كيفية اعداد تطبيق Personal Safety في هاتف Pixel للبقاء آمنًا

ثانيًا: كيفية استخدام ميزة فحص السلامة:

يمكنك تفعيل ميزة (فحص السلامة) Safety check وذلك لإتاحة الفرصة للتطبيق لمراقبتك أثناء الركض أو المشي بمفردك، وإذا لم تستجب في غضون فترة زمنية محددة، فسوف ينبه جهات اتصالك في حالات الطوارئ.

  • في الشاشة الرئيسية للتطبيق، انقر على خيار (التحقق من السلامة).
  • انقر على خيار (Reason) لتغيير سبب تفعيل الميزة.
  • انقر على خيار (المدة) Duration، لاختيار المدة التي تكون فيها الميزة نشيطة، ثم انقر على (التالي).
  • انقر على مفتاح التبديل إذا كنت تريد أن تتلقى جهات الاتصال الخاصة بك إشعارًا بشأن تشغيل الميزة.
  • انقر على (تشغيل) Turn on.
  • في الشاشة التالية، سترى تأكيدًا لجميع إعداداتك، من ضمنها: سبب التحقق من سلامتك، وجهات الاتصال التي ستُخطر إذا لم يكن هناك رد منك.

كيفية اعداد تطبيق Personal Safety في هاتف Pixel للبقاء آمنًا

بمجرد انتهاء المدة الزمنية التي اخترتها سيكون لديك 60 ثانية لتأكيد أنك بخير، إذا قمت بالتأكيد في الوقت المناسب سيتوقف تشغيل فحص الأمان، إذا فشلت في الاستجابة فسيُشارك موقعك مع جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

ثالثًا: كيفية استخدام ميزة مشاركة الطوارئ:

عند تفعيل هذه الميزة، ستحصل جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك على رسالة نصية تخبرهم أنك تشارك موقعك معهم، إلى جانب رابط لتطبيق خرائط جوجل الذي يمكنهم من خلاله تتبع موقعك في الوقت الفعلي.

  • في الشاشة الرئيسية للتطبيق، انقر على خيار (مشاركة الطوارئ) Emergency sharing.
  • أدخل سبب مشاركة موقعك، ثم أكد جهات اتصال الطوارئ التي تريدها.
  • انقر على (مشاركة) Share.

رابعًا: كيفية إعداد ميزة إشعارات الأزمات:

إذا حدثت كارثة طبيعية أو مشكلة أخرى تتعلق بالسلامة الشخصية في منطقتك، يمكنك تفعيل ميزة (إشعارات الأزمات) Crisis Alerts، مما يضمن لك دائمًا البقاء على اطلاع بما يحدث من حولك.

عند تفعيلها لا يتعين عليك القيام بأي شيء آخر لجعلها تعمل، فقط عند حدوث كارثة في منطقتك، ستتلقى إشعارًا بذلك.

  • في الشاشة الرئيسية للتطبيق، انقر على رمز الترس في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.
  • انقر على خيار (Crisis alerts).
  • انقر على مفتاح التبديل لتشغيل الميزة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة (بكسل) في جوجل بلاي.

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