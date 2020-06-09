دراسات وتقارير

كاسبرسكي تتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني في التدريب على الأمن الرقمي

كاسبرسكي تتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني في التدريب على الأمن الرقمي
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تعاونت كاسبرسكي مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات المسيرة، لتقديم دورة للمبتدئين في الأمن الرقمي مدتها ثلاثة أيام ضمن برنامج “سايبرهَب” CyberHub التدريبي المقدم لطلبة الجامعات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، الذي أُقيم ضمن مبادرة تعليمية مشتركة تهدف إلى إثراء معرفة الطلبة بأمن المعلومات وأهمّ مفاهيمه وآلياته، فضلًا عن أدوات الحماية من التهديدات الرقمية.

وشارك في البرنامج التدريبي، الذي أقيم في المدة بين 2 و4 حزيران/ يونيو الجاري، أكثر من 1,500 طالب لم يتلقَّ أي منهم في السابق تدريبًا على الأمن الرقمي.

وأكّد (أمير كنعان) – المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا – لدى كاسبرسكي، أن هذه المبادرة “خطوة أخرى مهمة” نحو تحسين مستويات التدريب على الأمن الرقمي في أوساط الشباب اليوم، معربًا عن تقديره لجهود الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات المسيرة، الرامية إلى توسعة نطاق الاستفادة منها، وقال: “يُظهر عدد الطلبة الذين حضروا الدورة التدريبية وعيًا كبيرًا بشأن التهديدات الرقمية، واهتمامًا ببناء مهارات الأمن الرقمي، ونحن قادرون، عبر مبادرات كهذه، على الاستثمار بنجاح في مستقبل الأمن الرقمي للمنطقة”.

ومن جهته، قال (محمد الغامدي) – مدير مسار الأمن السيبراني في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات المسيرة – في تعليقه على البرنامج التدريبي: إن ثمّة حاجة مستمرة لرفع الوعي بالأمن الرقمي في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا التزام الاتحاد بتزويد الشباب بالمعرفة التي يحتاجونها لضمان الحماية الرقمية في عالم الإنترنت، وبناء قدرات الأمن الرقمي في وجه التهديدات الرقمية في المملكة، وأضاف: “أصبحنا بفضل مبادرة (سايبرهب) وبرامجها التدريبية، أقرب إلى تحقيق أهدافنا المنشودة”.

وتلقّى الطلبة المنخرطون في البرنامج، على مدار أيامه الثلاثة وبمجموع 12 ساعة تدريبية، موضوعات شتّى شملت “مقدمة في الأمن الرقمي”، و”مجالات الأمن الرقمي”، و”الهجمات والدفاع في مجال الأمن الرقمي”. وركزت المحاضرات في كل يوم من أيام التدريب على موضوع معين. وتضمنت الدورة سلسلة من الألعاب والاختبارات التفاعلية التي هدفت إلى جعل التعلم ممتعًا وسهلًا.

وتمكن الطلبة خلال الدورة التدريبية من التعرف عمليًا على أساسيات التهديدات الرقمية والثغرات، وأساليب الحماية والتوجهات الحديثة في مجال الأمن الرقمي. وقد نال الذين أكملوا مهامهم التدريبية واجتازوا الاختبار النهائي منهم شهادة من كاسبرسكي.

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