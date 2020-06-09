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صفقة اليوم.. احترف المهارات ولغات البرمجة اللازمة لتطوير الويب مع خصم 97%

صفقة اليوم.. احترف المهارات ولغات البرمجة اللازمة لتطوير الويب مع خصم 97%
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  • حزمة شهادات (مُطوّر الويب المتكامل) لعام 2020 ــ The 2020 Learn to Code Full Stack Developer Certification Bundle.
  • عدد الدورات: 9.
  • عدد الدروس: 486.
  • المدة: 50 ساعة.
  • وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
  • ستساعدك هذه الحزمة على احتراف المهارات ولغات البرمجة اللازمة لتطوير الويب وإدارة قواعد البيانات، حيث تشمل لغات البرمجة التي ستتعلمها في هذه الحزمة: (بايثون) Python، و(سي شارب) #C، و SQL، و HTML، و PHP، مما يساعدك على إنشاء مواقع ويب ديناميكية.
  • بالإضافة إلى تعلم كيفية استخدام إطار عمل (Bootstrap CSS) لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة، وكذلك كيفية استضافة المواقع مجانًا على منصة Heroku لاستضافة المواقع.
  • تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام قواعد بيانات MySQL مع لغة بايثون لإنشاء قواعد البيانات والجداول، وإضافة البيانات وفرزها، وإنشاء التقارير، وسحب بيانات محددة، وغير ذلك الكثير. 
  • كما تتضمن دورة أخرى حول استخدام لغة سي شارب، و(البرمجة الكائنية التوجُّه) Object-oriented programming – التي تُعرف اختصارًا OOP – لتطوير مواقع ويب ذات أداء عالي.
  • كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام Angular – إطار العمل الخاص بتصميم واجهات مواقع الويب – لإنشاء تطبيقات الويب التفاعلية عبر مجموعة متنوعة من المنصات، بحيث تعمل على الويب والهواتف والحواسيب، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع عملية.
  • مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
  • الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
  • تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
  • اللغة: الإنجليزية
  • التوفر: أونلاين.
  • السعر الأصلي قبل الخصم: 1650 دولارًا.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 38.99 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 97%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا.

 

إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

  • Microsoft SQL Server & T-SQL Course For Beginners
  • Learn C# by Building Applications
  • Beginner Object-Oriented Programming in C# & .NET Core
  • Using MySQL Databases with Python
  • HTML Programming for Everyone
  • Intro to PHP for Web Development
  • The Complete C# Programming Course
  • Advanced Python Training
  • Learn Angular by Creating a Web Application

الحصول على الصفقة: من هنا.

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