صفقة اليوم.. احترف المهارات ولغات البرمجة اللازمة لتطوير الويب مع خصم 97%
- حزمة شهادات (مُطوّر الويب المتكامل) لعام 2020 ــ The 2020 Learn to Code Full Stack Developer Certification Bundle.
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 486.
- المدة: 50 ساعة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف المهارات ولغات البرمجة اللازمة لتطوير الويب وإدارة قواعد البيانات، حيث تشمل لغات البرمجة التي ستتعلمها في هذه الحزمة: (بايثون) Python، و(سي شارب) #C، و SQL، و HTML، و PHP، مما يساعدك على إنشاء مواقع ويب ديناميكية.
- بالإضافة إلى تعلم كيفية استخدام إطار عمل (Bootstrap CSS) لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة، وكذلك كيفية استضافة المواقع مجانًا على منصة Heroku لاستضافة المواقع.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام قواعد بيانات MySQL مع لغة بايثون لإنشاء قواعد البيانات والجداول، وإضافة البيانات وفرزها، وإنشاء التقارير، وسحب بيانات محددة، وغير ذلك الكثير.
- كما تتضمن دورة أخرى حول استخدام لغة سي شارب، و(البرمجة الكائنية التوجُّه) Object-oriented programming – التي تُعرف اختصارًا OOP – لتطوير مواقع ويب ذات أداء عالي.
- كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام Angular – إطار العمل الخاص بتصميم واجهات مواقع الويب – لإنشاء تطبيقات الويب التفاعلية عبر مجموعة متنوعة من المنصات، بحيث تعمل على الويب والهواتف والحواسيب، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع عملية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1650 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 38.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Microsoft SQL Server & T-SQL Course For Beginners
- Learn C# by Building Applications
- Beginner Object-Oriented Programming in C# & .NET Core
- Using MySQL Databases with Python
- HTML Programming for Everyone
- Intro to PHP for Web Development
- The Complete C# Programming Course
- Advanced Python Training
- Learn Angular by Creating a Web Application