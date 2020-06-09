أجهزة محمولة

شاومي تعمل على هاتف مع ذاكرة RAM بحجم 16 جيجابايت

شاومي تعمل على هاتف مع ذاكرة RAM بحجم 16 جيجابايت
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كشف تسريب جديد من الصين بأن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتف ذكي مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت.

وفي وقت سابق من العام الحالي، كان يُتوقع أن يقدم هاتف (مي ميكس) Mi Mix ذاكرة (رام) بحجم 16 جيجابايت، ولكن ذلك لم يحدث، ثم بدأ الحديث عن أن هاتف (مي 10 برو) Mi 10 Pro سيقدم هذا الحجم، ولكن لم يفعل، إذ كان الحجم الأكبر هو 12 جيجابايت.

وكانت شركة سامسونج قد بدأت في إنتاج ذواكر (رام) من نوع LPDDR5 بحجم 12 جيجابايت منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، ثم بدأت في شهر شباط/ فبراير الماضي بدأت في إنتاج ذواكر (رام) بحجم 16 جيجابايت. ومع ذلك، أبرمت شاومي شراكة مع (ميكرون) Micron للحصول على ذواكر LPDDR5 لهواتف (مي10)، وقالت (ميكرون): إنها تتوقع إنتاج ذواكر (رام) بحجم 16 جيجابايت خلال النصف الثاني من العام الحالي.

والآن، لا يُعلم ما هو الهاتف الذي تعتزم شاومي إطلاقه مع ذاكرة (رام) بحجم 16 جيجابايت، وبناءً على تصريح (ميكرون) قد يكون أحد الهواتف التي ستُطلق خلال النصف الثاني من 2020.

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