آبل تطلق أغطية حماية وأساور سيليكون لهواتف آيفون 11 وآبل ووتش

أطلقت شركة آبل أغطية حماية جديدة لهواتف (آيفون 11) iPhone 11 وأساور لساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch تناسب فصل الصيف.

ويمكن لمالكي هواتف: آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، اختيار غطاء سيليكون من بين ثلاثة ألوان جديدة. وهي متاحة بسعر 39 دولارًا أمريكيًا في أمريكا الشمالية، وبسعر 45 يورو في أوروبا، وبسعر 45 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة. ويمكن طلبها من متجر آبل.

ولمالكي ساعة آبل الذكية، أطلقت الشركة أساور سيليكون جديدة بالألوان الثلاثة ذاتها، بالإضافة إلى لون رابع هو الرمادي. وهو متاح بسعر 49 دولارًا أمريكيًا في أمريكا الشمالية، وبسعر 49 يورو في أوروبا، وبسعر 49 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة. ويمكن أيضًا طلبها من متجر آبل.