5 أشياء لم تُعرف بعد عن هاتف Galaxy Note 20 القادم

5 من أبرز الأشياء التي لم تُعرف بعد عن هاتف Galaxy Note 20 القادم

يعد هاتف سامسونج القادم (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 واحدًا من أكثر الهواتف المرتقبة في هذا العام، وبالرغم من ظهور تسريبات عديدة عن الهاتف خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يزال هناك عدد من الأشياء التي لا نعرفها حتى الآن.

والآن مع تحديد موعد الإطلاق بشكل رسمي، إلا أن هناك بعض الجوانب حول الهاتف لم تشير إليها أي تقارير أو تسريبات إطلاقًا ولم تُعرف بشكل موثوق، ولا تزال غير واضحة حتى وقت كتابة هذا المقال، مثل: السعر، ونوع المعالج وغيرها.

إليك 5 من أبرز الأشياء التي لم تُعرف بعد عن هاتف Galaxy Note 20 القادم:

1- السعر:

بالرغم من إمكانية تخمين سعر (جالاكسي نوت 20) استنادًا إلى سعر الطراز السابق، إلا أن هذا الأمر لم تشير إليه أي تقارير أو تسريبات حتى الآن، ونظرًا لأن هاتف (جالاكسي نوت 10) قد بدأ بسعر 949 دولارًا، لذا من المتوقع أن يكون سعر بدء (جالاكسي نوت 20) متشابهًا.

ويعتبر معرفة السعر المبدئي للهاتف القادم مهم جدًا لأن هذا من الممكن أن يكون له تأثير كبير على مدى إقبال المستهلكين لشرائه، ولكن مع قيام شركات تصنيع الهواتف الذكية برفع أسعار الهواتف بانتظام في كل عام، فمن المتوقع أن يُكلف الهاتف أكثر من هذا.

2- هل سيكون هناك إصدار Galaxy Note 20 Ultra؟

مع إصدار سامسونج لطراز Ultra ضمن تشكيلة هواتف Galaxy S20، فهناك توقعات أن تتضمن تشكيلة هواتف (جالاكسي نوت 20) القادمة طراز Ultra فائق الجودة، وهو أمر لم يُثبت حتى الآن، حيث لم تظهر أي تفاصيل عن توجه الشركة لتضمين طراز جديد ضمن هذه الفئة.

3- المعالج:

من المؤكد أن يأتي هاتف (جالاكسي نوت 20) – الموجه للمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية – بأحدث معالج من شركة كوالكوم، بينما ستحصل معظم المناطق الجغرافية الأخرى على هاتف يعمل بمعالج Exynos، كما يحدث كل عام.

ولكن طُرز هذه المعالجات لم تُعرف حتى الآن، فبالنسبة لطراز الولايات المتحدة، هناك جدل حول احتمالية تضمين معالج Snapdragon 865 نفسه الموجود في تشكيلة هواتف Galaxy S20 أو معالج Snapdragon 865 Plus الأحدث.

وبالمثل، في المناطق الجغرافية الأخرى، هناك جدل حول إطلاق هاتف Galaxy Note 20 بمعالج Exynos 990 نفسه الموجود في تشكيلة هواتف Galaxy S20 أم معالج Exynos 992 الذي يقدم أداءً أفضل.

4- مواصفات الكاميرا:

في حين أن مواصفات كاميرا هاتف +Galaxy Note 20 قد سُربت بالفعل، إلا أن المواصفات الخاصة بهاتف (جالاكسي نوت 20) الرئيسي لم تُعرف حتى الآن، وهو أمر يثير الدهشة نظرًا لأن المستهلكين دائما ما يركزون على مواصفات كاميرا الهاتف الرئيسي في أي تشكيلة هواتف قادمة ومن ثم اتخاذ قرار الشراء.

5- دقة الشاشة:

بالرغم من ظهور تسريب في تويتر يوضح أن هاتف Galaxy Note 20 سيأتي بشاشة قياس 6.42 بوصات بدقة 2345×1084 بكسلًا، وأن هاتف Galaxy Note 20 Plus سيأتي بشاشة قياس 6.87 بوصات بدقة 3096×1444 بكسلًا، إلا أن قيام المُسرب بحذف التغريدة بسرعة ينبئ بأن هذه المعلومات غير مؤكدة حتى الآن.