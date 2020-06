ون بلس تعتزم الإعلان عن تلفاز ذكي “بسعر أذكى”

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن تلفازها الذكي (ون بلس تي في) OnePlus TV بشاشة QLED بقياس 55 بوصة وبدقة 4K.

وأُطلق التلفاز بنوعين مختلفين، هما: OnePlus TV Q1؛ و OnePlus TV Q1 Pro، وذلك بسعر يعادل 985 دولارًا، و 1400 دولارًا على التوالي.

واليوم، نشر مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي (بيت لاو) تغريدة للإعلان عن حدث سيُقام مطلع الشهر المقبل للكشف عن “تلفاز أذكى بسعر أذكى” موجه للسوق الهندي.

وكتب لاو في تغريدته: “رسميًا، سنجعل تجربتنا للتلفاز الذكي المتميز في متناول مجتمعنا الهندي”. أما موعد الحدث فسيكون في 2 تموز/ يوليو المقبل.

ويُتوقع أن يكون تلفاز (ون بلس) شبيهًا بتلفاز (ريلمي تي في) Realme TV الذي يمتاز بدعم تقنية (كروما بوست) ChromaBoost التي تعزز السطوع، واللون، والتباين، ونقاء الصورة ووضوحها. ومع تقديم تلفاز بسعر أقل، يُتوقع أيضًا أن يكون حجمه أصغر مقارنةً بالتلفاز الحالي.

It's official. We're making our premium smart TV experience more accessible to our Indian community. #SmarterTV pic.twitter.com/gc7WUcVIxJ

— Pete Lau (@PeteLau) June 8, 2020