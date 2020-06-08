هل حاسوبك مؤهل للحصول على تحديث ويندوز 10 الأخير؟

أطلقت شركة مايكروسوفت خلال الأيام الماضية تحديث مايو 2020 لنظام التشغيل (ويندوز 10)، الذي يتضمن العديد من الميزات الجديدة لتحسين الأمان والخصوصية، والإنتاجية، ومواكبة التغييرات التي يواجهها الأشخاص والشركات مع طرق العمل والتعلم والتواصل عن بُعد.

ولكن عادة ما تتسبب التحديثات الرئيسية لنظام ويندوز 10 في إرباك بعض المستخدمين، بسبب تأخر وصول التحديث لأجهزتهم، أو حدوث بعض المشكلات بعد تثبيت التحديث.

ويعود ذلك إلى أن مايكروسوفت تتبع نهجًا محددًا لكيفية طرح التحديثات الرئيسية، وهو طرح التحديث تدريجيًا للمستخدمين على مدار الأسابيع القادمة، ففي البداية اقتصر توفر التحديث على تلك الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 10 إصدار 1903 أو 1909، ثم تليها بعد ذلك الأجهزة التي تستخدم إصدارات أقدم من النظام.

وتعتمد مايكروسوفت هذا النهج في طرح التحديثات الرئيسية من نظام ويندوز 10 لمراقبة ظهور بعض الأخطاء ومنع انتشار المشكلات بين عدد كبير من أجهزة المستخدمين.

ومع ذلك؛ في الإصدارات السابقة كانت هذه العملية دائمًا غير واضحة للمستخدمين، حيث يتأخر وصول التحديث للبعض دون الحصول على أي تعليق يوضح سبب التأخير.

ولكن بدءًا من تحديث مايو 2020 لنظام التشغيل ويندوز 10 – المعروف أيضًا بإصدار 2004 – اتخذت مايكروسوفت خطوات للحد من الارتباك الذي يحدث حول عملية التحديث من خلال إضافة رسالة واضحة في قسم (تحديث ويندوز) Windows Update في الإعدادات، تتيح للمستخدمين معرفة هل من المفترض أن تستقبل أجهزتهم التحديث الآن، أو في وقت لاحق.

الآن يمكنك التحقق من توفر التحديث لجهازك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

اضغط على قسم (تحديث ويندوز) Windows Update في أعلى الشريط الجانبي الأيسر من الشاشة. وهنا ستجد التحديث متاحًا للتثبيت الآن، أو سترى رسالة تقول:

“تحديث (Windows 10 May 2020) في الطريق. نحن نقدم هذا التحديث للأجهزة المتوافقة، ولكن جهازك ليس جاهزًا تمامًا له. بمجرد أن يصبح جهازك جاهزًا، سترى التحديث متاحًا في هذه الصفحة، لا يوجد شيء عليك القيام به في هذا الوقت”.

توصي مايكروسوفت المستخدمين الذين يتلقون هذه الرسالة بالانتظار حتى يصل التحديث لأجهزتهم، وعدم استخدام أداة (Media Creation) أو أي أداة أخرى لتثبيت التحديث يدويًا لضمان عدم مواجهة أي مشكلات رئيسية عند تحديث ويندوز 10.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق أنها تتابع ما لا يقل عن 10 مشكلات في التحديث الأخير لنظام ويندوز 10، منها مجموعة من الأخطاء التي تؤثر على الأجهزة الطرفية والبلوتوث، وبرامج تشغيل بطاقة الرسوميات، وأبرزها مشكلة في ميزة الأمان (Memory Integrity)، التي تتسبب في منع تثبيت التحديث إذا لم تقم بإيقافها، أو بتحديث برامج تشغيل بطاقة الرسوميات في جهازك.