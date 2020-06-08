كيفية معرفة الدول المستعدة لاستقبال السياح مع بدء تخفيف قيود السفر

مع بدء استعداد الكثير من الدول في العالم لتخفيف قيود السفر الدولي منها وإليها، بالإضافة لاتجاه شركات الطيران للعمل من جديد بعد التوقف الإجباري بسبب انتشار فيروس كورونا، فربما يكون لديك الرغبة في السفر لاكتشاف شيء جديد بعد شهور من البقاء في المنزل التزامًا بقيود العزل المنزلي للحد من انتشار الوباء.

ومع ذلك، قد يكون التخطيط للسفر سهلًا سواء بغرض السياحة أو العمل، ولكن الأسئلة المهمة التي يجب عليك البحث عنها هي: ما هي الدول التي تستعد لاستقبال السياح؟ وماهي التدابير الصحية التي يجب عليك معرفتها حول قيود وشروط شركات الطيران المختلفة؟

إليك كيفية معرفة الدول الجاهزة لاستقبال السياح مع بدء تخفيف قيود السفر:

خريطة تفاعلية تُخبرك بالكثير من المعلومات التي تحتاجها:

أصدر اتحاد النقل الجوي الدولي، المعروف اختصارًا باسم (IATA) خريطة تفاعلية دولية لدول العالم تُحدث بانتظام، حيث يمكنك النقر على أي دولة على الخريطة ومعرفة المعلومات التي تحتاج إليها حول قيود السفر إليها والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا، وما هو المطلوب منك للالتزام بهذه القيود.

باستخدامك للخريطة ستكون على علم بكل المعلومات والتدابير الصحية التي يجب عليك معرفتها حول الوجهة التي تريد السفر إليها، حيث نجد أن الكثير من الدول قد غيرت قواعد السفر إليها مع بدء جائحة كورونا، مما أربك حركة السفر حول العالم.

ولكن مع بدء الأمور للعودة إلى طبيعتها بدأت معظم الدول وشركات الطيران في الاستعداد لاستقبال السياح والمسافرين، ولذلك ستكون هذه الخريطة أفضل وسيلة لك للحصول على المعلومات في وقتها الحقيقي بمجرد النقر على الدولة التي تريد الذهاب إليها.

ما هي أحدث المستجدات حول حركة السفر حول العالم؟

من المقرر أن تعيد الدول الأوروبية فتح حدودها للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي في يوم 15 من شهر يونيو الجاري، بالإضافة لبعض الدول الأسيوية التي تتجه أيضا لفتح حدودها، مثل: تايلاند التي من المتوقع أن تسمح بقدوم المسافرين إليها ابتداءً من الأول من شهر يوليو القادم، كما أنه من المتوقع أن نشهد المزيد من تخفيف قيود السفر لمعظم دول العالم قريبًا.

وإذا كانت الدولة التي تريد الذهاب إليها ستقدم اختبارًا إلزاميًا لفيروس كورونا أو إعلانًا صحيًا أو تأشيرة جديدة قبل أن يُسمح لك بالقدوم إليها، فيمكنك استخدام هذه الخريطة التفاعلية للعثور على المعلومات وتتبعها، بالإضافة لذلك يمكنك أيضا زيارة موقع TravelBans.org، الذي يوفر معلومات محدثة باستمرار حول قيود السفر لكل دولة.