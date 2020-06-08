هناك الكثير من الأدوات المخصصة لإزالة خلفيات الصور أو تعتيمها، ولكن معظمها يتطلب استخدام الحاسوب لتحرير الصور وإزالة خلفياتها، ومع ذلك يمكن لمستخدمي آيفون استخدام تطبيق (PhotoRoom) لإزالة الخلفيات من صورهم بسهولة وسرعة.

إليك كيفية استخدام تطبيق PhotoRoom لإزالة خلفيات الصور بسرعة وسهولة:

يعتمد تطبيق (PhotoRoom) في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد العناصر الموجودة في الصورة وتجاوزها لإزالة الخلفيات، حيث يعمل التطبيق تلقائيًا على تعتيم الخلفية حتى تتمكن من الحصول على تأثير الوضع الرأسي حتى في الأجهزة التي لا تحتوي على هذه الميزة عادةً.

كما يتيح لك التطبيق اقتصاص الخلفية تمامًا واستبدالها بصور أخرى، مثل: الشاشة الخضراء، ويمكن أن تبدو الخلفيات المخصصة مقنعة جدًا بفضل الأدوات المُضمنة في التطبيق لضبط الظلال وإضافة عناصر رسومية أخرى.

بمجرد إضافة الخلفية أو إزالتها في صورتك، ستُعرض الصورة مع وجود علامة مائية عليها، ولكن يمكنك الاشتراك في الإصدار المدفوع والذي يُكلف 9.49 دولارًا شهريًا، أو 46.99 دولارًا سنويًا لإزالة العلامة المائية بالإضافة للحصول على قوالب أخرى لاستخدامها في خلفيات الصور.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في متجر آب ستور، بينما يمكن لمستخدمي أجهزة أندرويد الآن التسجيل في قائمة الانتظار للحصول عليه بمجرد إطلاقه بصورة رسمية. وكذلك الحال بالنسبة لإصدار الويب.

كيفية تغيير الخلفية باستخدام تطبيق PhotoRoom:

افتح تطبيق PhotoRoom في آيفون.

وجه كاميرا الهاتف نحو العنصر المراد تصويره.

بعد التقاط الصورة، في الجهة اليمنى من الشاشة يمكنك الاختيار من بين تعديلات الخلفية المختلفة، مثل: التعتيم أو قص الخلفية بشكل نهائي، أو اختيار صورة موجودة سابقًا.

في نافذة تحرير الصورة، يمكنك إضافة الظلال وإجراء أي تغييرات أخرى ضرورية على الخلفية.

بمجرد الانتهاء انقر على خيار حفظ الصورة.

يمكنك الآن مشاركة الصورة في التطبيقات الأخرى.

كيفية إضافة خلفية بيضاء للصورة: