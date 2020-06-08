أخبار الإنترنت

البوابة العربية للأخبار التقنية تتصدر وسم #صفقة_اليوم على تويتر

البوابة العربية للأخبار التقنية تتصدر وسم #صفقة_اليوم على تويتر
234

أعلنت البوابة العربية للأخبار التقنية اليوم عن تصدرها وسم #صفقة_اليوم على منصة تويتر.

ويقدم حساب البوابة العربية للأخبار التقنية الرسمي على تويتر عروضًا وتخفيضات مذهلة – تصل أحيانًا إلى 99% من السعر الأصلي – للباحثين عن المعرفة والراغبين في تطوير مهاراتهم والحصول على شهادات ودورات ومناهج تدريبية وتعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا بشكل عام.

واعتمدت البوابة العربية للأخبار التقنية وسم #صفقة_اليوم على منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر وذلك بعد أن أعلنت رسميًا في شهر يوليو من العام الماضي عن إطلاقها أول متجر للصفقات والمنتجات والخدمات الرقمية من نوعه في المنطقة.

وجاءت تلك الخطوة كثمرة للشراكة والتعاون مع شركة ستاك كوميرس، وهي أكبر شركة عالمية متخصصة في إدارة المتاجر الإلكترونية للناشرين المختصين في العالم.

 وبموجب ذلك، تقوم شركة ستاك كوميرس العالمية بإدارة كافة عمليات متجر صفقات البوابة الرقمية، بما في ذلك اختيار المنتجات الرقمية المناسبة لشريحة زوار البوابة، وعمليات الدفع الإلكتروني، والتسويق وغيرها من المهام الأخرى. ونظرًا لنظام العمل الخاص بشركة ستاك كوميرس وطبيعته العالمية، إضافة إلى نوعية الدروس والدورات والبرمجيات والحزم والمنتجات والخدمات الرقمية الأخرى، فإن كافة محتوى المتجر الرقمي هو باللغة الإنجليزية.

ولمزيد من السهولة والدمج مع الموقع الحالي للبوابة العربية للأخبار التقنية، تقدم البوابة يوميًا محتوى يشرح مزايا وتفاصيل الصفقات اليومية التي تتوفر على المتجر، تحت قسم (صفقة اليوم).

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
عروض التسوق

صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات Microsoft Azure مع خصم 97%

عروض التسوق

صفقة اليوم.. احترف العمل على برنامج فوتوشوب مع خصم 97%

عروض التسوق

صفقة اليوم.. احتراف تطوير مواقع الويب بلغة جافاسكريبت وjQuery مع خصم 98%

عروض التسوق

صفقة اليوم.. خصم 98% على الحزمة الكاملة لاحتراف إنشاء المحتوى الرقمي

عروض التسوق

صفقة اليوم. احترف مهارات إدارة المشاريع مع حزمة Six Sigma بخصم 97%

عروض التسوق

صفقة اليوم.. احترف مجال تحليل البيانات مع خصم 98%

عروض التسوق

صفقة اليوم.. احترف التصميم باستخدام برنامج Adobe Illustrator مع خصم 85%

عروض التسوق

صفقة اليوم.. احترف إستراتيجيات التدوين وتحسين محركات البحث مع خصم 97%

عروض التسوق

صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة PHP مع خصم 94%

عروض التسوق

صفقة اليوم.. احترف العمل على برنامج Adobe InDesign مع خصم 81%

عروض التسوق

صفقة اليوم.. احترف تصميم المؤثرات البصرية والخدع السينمائية مع خصم 95%

عروض التسوق

صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات CompTIA لعام 2020 مع خصم 97%

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد