صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة للمبتدئين لتعلم الرسوم المتحركة مع خصم 95%
- الحزمة الكاملة للمبتدئين لتعلم الرسوم المتحركة The Complete Beginner’s Guide to Animation Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 251.
- المدة: 17 ساعة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- ستساعدك هذه الحزمة على اكتساب المهارات الفنية والتقنية التي تساعدك على احتراف تصميم الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد، ابتداءً من تصميم الشخصيات وحتى إنتاج الفيديو، حيث ستتعلم كيفية استخدام برامج أدوبي After Effects، و Photoshop، و Illustrator، و Premiere Pro لإنتاج رسوم متحركة احترافية.
- تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج (Illustrator) لتصميم شخصيات الرسوم المتحركة، وكيفية تحويل أفكارك، ورسوماتك الورقية إلى رسوم متحركة ثنائية الأبعاد يمكنك بيعها والربح منها، ودورة أخرى حول استخدام Photoshop لإنتاج الصور والخلفيات للرسوم المتحركة الخاصة بك بدون الحاجة لاحتراف مهارات الرسم.
- كما تضم دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج (After Effects) في إنتاج الرسوم المتحركة، وكيفية استخدام تقنيات الرسوم المتحركة التي يستخدمها المصممون لإنتاج حركات واقعية.
- والأهم من ذلك تضم الحزمة دورة كاملة حول كيف تصبح (مصمم رسوم متحركة مستقل) Freelance Animator، ابتداءً من كيفية إنشاء حساب على موقع (Fiverr)، ثم الترويج لأعمالك، والحصول على عملاء وحتى كيفية التعامل مع العملاء باحترافية.
- مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
549 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 24.90 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Save Time in Character Animation in After Effects
- Using an Editing Software for Animation
- Direct & Produce Animation
- Character Design For Animation in Illustrator
- Adobe Illustrator Essentials for Character Design
- Backgrounds & Assets for Animation in Photoshop
- Sketching for Animators Who Can’t Draw
- Make Money With Animation & Design