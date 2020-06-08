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صفقة اليوم.. اشترك في خدمة Encrypt.me لحماية بياناتك مع خصم 66%

صفقة اليوم.. اشترك في خدمة Encrypt.me لحماية بياناتك مع خصم 66%
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  • اشترك في خدمة (Encrypt.me) لمدة 3 سنوات ــ encrypt.me™ VPN: 3-Yr Subscription.
  • تعتبر (Encrypt.me) من أبرز خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) الموثوقة والآمنة في السوق، حيث توفر طريقة سهلة لحماية بياناتك عبر الإنترنت، وتصفح الويب دون قيود، وتعمل على تشفير نشاطك عبر الإنترنت، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة لإخفاء مكانك.
  • تتميز واجهة المستخدم في (Encrypt.me) بالبساطة، والتصميم الرائع، حيث تُصنف الميزات بدقة ويمكن الوصول إليها بسهولة.
  • يتيح لك هذا الاشتراك حماية عدد غير محدود من الأجهزة مما يتيح لك تأمين أجهزتك وأجهزة جميع أفراد عائلتك في الوقت نفسه.
  • تدعم هذه الخدمة مجموعة متنوعة من بروتوكولات الحماية، مثل: OpenVPN – المفتوح المصدر الذي يُفحص باستمرار بحثًا عن المشاكل المحتملة – وبرتوكول IKEv2 IPSec، بالإضافة إلى توفير خدمة DNS ذكية تقريبًا لأي جهاز متصل بالإنترنت.
  • تتوفر خوادم (Encrypt.me) في 43 دولة حول العالم، مما يتيح لك الوصول بسهولة إلى مئات المواقع المقيدة جغرافيًا.
  • اتصال عالي السرعة غير محدود.
  • أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس.
  • دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. 
  • ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
  • التوفر: أونلاين.
  • تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
  • السعر الأصلي قبل الخصم: 299.97 دولارًِا.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 99.99 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 66%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا.
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