سوني تعلن عن الموعد الجديد لحدث ألعاب “بلاي ستيشن 5”

أعلنت شركة سوني اليوم الاثنين عن الموعد الجديد لحدث منصة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5، وذلك بعد تأجيله في وقت سابق بسبب المظاهرات الجارية في الولايات المتحدة.

واليوم حددت الشركة اليابانية 11 حزيران/ يونيو الجاري موعدًا جديدًا للحدث الذي كان سيُعقد في 4 حزيران/ يونيو، والذي سيُكرّس لعرض الألعاب الخاصة بمنصة (بلاي ستيشن 5).

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020