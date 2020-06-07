تعد تشكيلة هواتف شركة سامسونج التي صدرت في الفترة الأخيرة: Galaxy S20 و S20 Plus و S20 Ultra من أفضل الهواتف الذكية الرائدة التي يمكنك شراءها الآن، وبالرغم من ذلك لا تخلو هذه الهواتف الجديدة من المشاكل التي تظهر تباعًا مع الاستخدام المكثف.

ولكن لحسن الحظ يمكنك استخدام طرق مثل: تحديث نظام التشغيل، وبعض الحلول البسيطة الأخرى لحل هذه المشاكل بنفسك.

إليك 5 طرق لإصلاح مشكلات الأداء في هواتف Galaxy S20:

1- مشكلة عدم ظهور الإشعارات:

تُساعد مواصفات مثل: البطارية ذات السعة الكبيرة، وخيارات ذاكرة الوصول العشوائي المتنوعة، وميزات إدارة المهام التي تأتي في هواتف Galaxy S20 على ضمان تشغيل الهاتف بسلاسة لأطول فترة ممكنة.

ومع ذلك قد يتأخر ظهور إشعارات التطبيقات في بعض الأحيان، فإذا لاحظت ذلك سيتعين عليك التأكد من أن هذه التطبيقات ليست مدرجة في قائمة (تحسين أداء البطارية) Battery optimization، بحيث تستمر في العمل في الخلفية أثناء الحاجة إليها.

انتقل إلى (الإعدادت).

اضغط على خيار التطبيقات.

اضغط على خيار (Configure apps).

اختر (تحسين البطارية).

اضغط على خيار (جميع التطبيقات) All apps.

هنا يمكنك البحث عن التطبيقات التي تسبب هذه المشكلة وتعطيلها.

2- مشكلة تغير معدل التحديث باستمرار:

تأتي هواتف Galaxy S20 مزودة بشاشات مذهلة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ولكن تذكر أن كل التطبيق لا تدعم معدل التحديث العالي هذا، حيث تقوم بعض التطبيقات باستمرار بتغيير معدل التحديث والتبديل ما بين الحد الأقصى 120 هرتزًا أو الحد الأدنى 60 هرتزًا عند استخدامها.

بالإضافة إلى أنك ستجد أن معدل التحديث سينخفض بشكل تلقائي إلى الحد الأدنى 60 هرتزًا إذا زادت درجة حرارة الهاتف عن 42 درجة مئوية، خاصة بعد التقاط الكثير من الصور ولعب الألعاب لفترة طويلة، ولكن لا تقلق سيعود الهاتف لوضعه الطبيعي بمجرد انخفاض درجة الحرارة.

كما أن ​معدل التحديث سينخفض ​أيضًا بمجرد انخفاض مستوى البطارية إلى أقل من 5%، وفي معظم الحالات يكون الخيار الوحيد هو الدخول إلى إعدادات الشاشة وتعيين معدل التحديث يدويًا للعمل بشكل دائم على الخيار الذي يناسبك.

3- مشكلة فتح القفل الذكي:

وجد بعض المستخدمين أنه على الرغم من إعداد ميزة (القفل الذكي) Smart Unlock مع تعيين الموقع بدقة، إلا أن الميزة لا تعمل معظم الوقت، وتحدث هذه المشكلة تحديدًا عند استخدام الميزة بناءً على الموقع مثل: المنزل أو المكتب.

بالنسبة للبعض، قد تكون هذه المشكلة مرتبطة بمشاكل اتصال GPS التي واجهتها سلسلة هواتف Galaxy S20، ولإصلاح ذلك يجب عليك تحديث نظام التشغيل من خلال الخطوات التالي:

انتقل إلى (الإعدادات).

اضغط على خيار Software update.

حدد (تنزيل وتثبيت) Download and install.

4- مشاكل في تطبيق Android Auto:

قد تواجه مشكلات في اتصال تطبيق Android Auto إذا كنت تستخدم تطبيق Smart Switch لنقل ملفاتك إلى هاتفك الجديد، لذا تحقق من الكابل الذي تستخدمه في السيارة واستبدله إذا لزم الأمر، إذا لم تُحل المشكلة، فأذهب إلى متجر جوجل بلاي، وتأكد من إلغاء تثبيت التطبيق ومن ثم تثبيته مرة أخرى.

5- مشكلة إعادة تشغيل الهاتف عشوائيًا:

واجه بعض المستخدمين مشكلة إعادة تشغيل هواتف Galaxy S20 بشكل عشوائي، حيث يمكن أن يحدث ذلك كل خمس دقائق، أو عند فصل سماعات الرأس، وللتغلب على ذلك شغل الهاتف في الوضع الآمن، وتحقق هل لا تزال المشكلة قائمة.

إذا لم يحدث ذلك فربما يكون السبب من أحد التطبيقات التي ثبّتها في الفترة الأخيرة، ابحث عنه والغ تثبيته، إذا استمرت المشكلة امسح قسم ذاكرة التخزين المؤقت، وإذا لم تحل المشكلة اتبع الخطوات التالية: