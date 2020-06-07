3 تطبيقات لمكالمات الفيديو توفر ميزات الخصوصية والتشفير

مع تفشي جائحة كورونا (COVID-19) شهدت تطبيقات مكالمات الفيديو مثل: Zoom و Discord معدل استخدام كثيف للغاية، وفي الوقت نفسه تعرضت للهجوم والانتقاد بسبب إدعائها أنها تستخدم تقنية (تشفير من طرف إلى طرف) وهو ما ثبت أنه غير صحيح.

ولكن في الوقت نفسه نجد أن هناك بعض تطبيقات مكالمات الفيديو تستخدم تقنية (التشفير من طرف إلى طرف) بشكل كامل، وبالرغم من افتقار بعضها لميزة دعم مكالمات الفيديو لعدد كبير من المستخدمين في الوقت نفسه، إلا أن ميزات الأمان والخصوصية التي توفرها تجعلها خيارًا رائعًا وبديلًا قويًا لمعظم التطبيقات الموجودة الآن.

إليك 3 تطبيقات توفر ميزات الخصوصية والتشفير عند اجراء مكالمات الفيديو:

1- تطبيق Signal:

يتيح تطبيق (سيجنال) Signal الكثير من ميزات الخصوصية، وبالرغم من محدودية عدد المستخدمين في الدردشة المرئية التي يقدمها، إلا أن ميزات التشفير والأمان تجعل التطبيق خيارًا مناسبًا جدًا للكثيرين خاصة العاملين في مجالات مثل: الصحافة أو المنظمات الحقوقية.

كما أضاف التطبيق في التحديث الأخير ميزة القفل باستخدام رمز التعريف الشخصي PIN بالإضافة لدعم تشفير الوسائط المرسلة عبر التطبيق حتى في المحادثات الجماعية مما يجعله خيارًا مناسبًا لمشاركة مقاطع الفيديو والصور ومقاطع الصوت المسجلة بأمان.

يقدم التطبيق أيضًا إعدادات خصوصية ويدعم التشفير (من طرف إلى طرف) في مكالمات الفيديو، بالإضافة لإمكانية ضبط المرفقات المرسلة لتُحذف تلقائيًا بعد عرضها أو بعد مرور فترة زمنية معينة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر لأنظمة تشغيل ويندوز وماك.

2- تطبيق Jami:

يُعتبر تطبيق (Jami) من أكثر خيارات الدردشة المرئية أمانًا في هذه المرحلة، فبالإضافة إلى أنه مجاني ومفتوح المصدر، فإن لديه تدابير شفافة حول معايير التشفير وسياسات الخصوصية التي يستخدمها، حيث يعتبر التطبيق الوحيد الذي يستخدم نموذج اتصال (نظير إلى نظير) peer-to-peer بالكامل بدلاً من النموذج الأكثر شيوعًا الذي يعتمد على الخادم.

وهذا يعني أن جميع الاتصالات التي تُجرى عبر التطبيق تكون بشكل كامل بين أجهزة المستخدمين حيث لا تُرسل أي بيانات إلى خوادم الشركة على الإطلاق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر لأنظمة تشغيل ويندوز وماك.

3- تطبيق Jitsi:

يوفر هذا التطبيق واجهة مستخدم شبيه بتطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى، ولكن مع بعض الاختلافات الرئيسية، مثل: دعم التشفير (من طرف إلى طرف) والكثير من ميزات الأمان والخصوصية الأخرى، مع إمكانية الانضمام إلى الاجتماعات النشيطة عبر المكالمات الهاتفية.

يتميز التطبيق بقدرته على منح جميع المستخدمين في المكالمة القدرة على إزالة أي شخص في حالة دخوله إلى الاجتماع من غير دعوة، كما يدعم ما يصل إلى 75 مشاركًا في المكالمة الواحدة، مع ميزة تسجيل الاجتماعات دون قيود.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر لأنظمة تشغيل ويندوز وماك، وإصدار للويب، و إضافة لمتصفح جوجل كروم.