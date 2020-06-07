كيفية العثور على عنوان IP لجهاز توجيه الإنترنت

لن تحتاج في الظروف العادية إلى معرفة عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاص بجهاز التوجيه، لكن في بعض الأحيان قد تحتاج إلى عنوان IP لجهاز التوجيه لاستكشاف مشكلة الشبكة وإصلاحها أو لتكوين البرنامج أو لزيارة لوحة إعدادات جهاز التوجيه في المتصفح.

على الرغم من أن العثور على عنوان IP الخاص بك أمر سهل إلى حد ما، فإن العملية تعتمد على نوع الجهاز الذي تستخدمه للعثور عليه، لذلك دعنا نساعدك في كيفية العثور عليه باستخدام جهاز حاسب يعمل بنظام ويندوز وحاسب Mac وهواتف آيفون وأندرويد.

كيفية العثور على عنوان IP لجهاز التوجيه:

على جهاز ويندوز:

انقر بزر الماوس الأيمن على رمز ويندوز في أسفل يسار الشاشة وحدد (موجه الأوامر).

اكتب في نافذة موجه الأوامر (IPCONFIG) واضغط على زر الإدخال (Enter).

ابحث عن قسم (Default Gateway). الرقم المدرج في هذا القسم هو عنوان IP الخاص بجهاز التوجيه.

على جهاز Mac:

انقر على أيقونة آبل في أعلى يسار الشاشة واختر (تفضيلات النظام System Preferences).

انقر على خيار (الشبكة).

في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من النافذة، اختر شبكتك ثم انقر فوق (خيارات متقدمة) في أسفل يمين النافذة.

انقر فوق (TCP / IP). يجب أن ترى العنوان مدرجًا بجوار خانة (جهاز التوجيه).

على هاتف آيفون أو جهاز آيباد:

انقر على (الإعدادات) ثم انقر على (الواي فاي).

في صفحة (الواي فاي)، انقر فوق شبكة الواي فاي التي تتصل بها.

مرر الشاشة لأسفل حتى تصل إلى قسم (عنوان IPV4)، سيتم إدراج العنوان IP الخاص بجهاز التوجيه بجوار خانة (جهاز التوجيه).

على هاتف أندرويد:

لا تحتوي هواتف أندرويد عادةً على أداة مدمجة للعثور على عنوان IP لجهاز التوجيه.

تمنحك بعض طرازات أندرويد التي تعمل بواجهات مخصصة، مثل واجهة مستخدم (One UI) من سامسونج الموجودة في هواتف جالاكسي، إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات، لكن من الأسهل عمومًا العثور على العنوان باستخدام جهاز آخر، مثل الحاسب المحمول أو حاسب سطح المكتب، أو يمكنك تثبيت تطبيق مثل Wi-Fi Analyzer الذي يمكنه أيضًا عرض هذه المعلومات.