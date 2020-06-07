طرحت شركة جوجل تطبيق Google Meet وهو نسخة معدلة من برنامج الدردشة المرئية (Hangouts Meet)، كما أن التطبيق متاح لأي شخص لديه حساب جوجل، كما يمكنك بدء مؤتمر فيديو عبر تطبيق (Meet) أو الانضمام إليه مباشرةً من البريد الوارد في جيميل باستخدام الأزرار التي أضافتها جوجل على الجانب الأيمن من الصفحة.

لكن لو كنت لا تنوي استخدام (Meet) أو حتى إذا كنت لا تريده أن يكون موجودًا طوال الوقت فلا تقلق، يمكنك إخفاء الأزرار التي أضافتها جوجل، لكن إذا كنت تستخدم حساب (G Suite) للشركة، فقد لا تتمكن من تغيير ذلك، حيث يعود الأمر لإعدادات المشرف التي تم وضعها).

كيفية إخفاء Google Meet في جيميل: