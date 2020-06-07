نصائح تكنولوجية

كيفية إخفاء Google Meet في جيميل

كيفية إخفاء Google Meet في جيميل
0

طرحت شركة جوجل تطبيق Google Meet وهو نسخة معدلة من برنامج الدردشة المرئية (Hangouts Meet)، كما أن التطبيق متاح لأي شخص لديه حساب جوجل، كما يمكنك بدء مؤتمر فيديو عبر تطبيق (Meet) أو الانضمام إليه مباشرةً من البريد الوارد في جيميل باستخدام الأزرار التي أضافتها جوجل على الجانب الأيمن من الصفحة.

لكن لو كنت لا تنوي استخدام (Meet) أو حتى إذا كنت لا تريده أن يكون موجودًا طوال الوقت فلا تقلق، يمكنك إخفاء الأزرار التي أضافتها جوجل، لكن إذا كنت تستخدم حساب (G Suite) للشركة، فقد لا تتمكن من تغيير ذلك، حيث يعود الأمر لإعدادات المشرف التي تم وضعها).

كيفية إخفاء Google Meet في جيميل:

  • افتح جيميل.
  • انقر على (أيقونة الترس) في أعلى الزاوية اليسرى.
  • اختر (الإعدادات) من القائمة المنسدلة.
  • انقر على علامة التبويب الدردشة والاجتماعات في Google Meet.
  • بجوار تصنيف (Meet) حدد (إخفاء Meet في القائمة الرئيسية).
  • انقر فوق (حفظ التغييرات).
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
نصائح تكنولوجية

اختصارات في لوحة مفاتيح جيميل يستخدمها المحترفون

نصائح تكنولوجية

5 ميزات مفيدة في جيميل قد لا تعلمها

نصائح تكنولوجية

نظام أندرويد 11 يسهل التحكم بمنزلك الذكي.. إليك كيفية ذلك

نصائح تكنولوجية

كيفية استدعاء البريد الإلكتروني في جيميل

نصائح تكنولوجية

6 خطوات تساعدك في حذف معظم بياناتك من الإنترنت

نصائح تكنولوجية

كيفية استخدام Photo Transfer tool من فيسبوك لنقل الصور

نصائح تكنولوجية

كيف يمكنك استخدام أداة الواقع المعزز من جوجل للحفاظ على التباعد الاجتماعي؟

نصائح تكنولوجية

إصدار أندرويد 11 التجريبي يصل لهواتف Pixel.. إليك أهم الميزات الجديدة

نصائح تكنولوجية

5 إضافات لمتصفح جوجل كروم تساعدك في تحسين الإنتاجية

نصائح تكنولوجية

كيفية تثبيت متجر جوجل بلاي على هاتف Huawei P40 Pro

نصائح تكنولوجية

كل ما تريد معرفته عن هواتف جوجل Pixel 4A القادمة

نصائح تكنولوجية

كيف تسمح لأحبابك بالوصول إلى حساباتك على الإنترنت بعد الوفاة؟

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد