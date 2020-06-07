صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف البيانات الضخمة والتعلم الآلي مع خصم 96%
- الحزمة الكاملة للبيانات الضخمة والتعلم الآلي The Complete 2020 Big Data and Machine Learning Bundle
- عدد الدورات: 10.
- عدد الدروس: 606.
- المدة: 68 ساعة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات (البيانات الضخمة) Big Data، ابتداءً من كيفية جمع البيانات، ومرورًا بتعزيز مهاراتك في البرمجة وعلم الإحصاء، وكيفية تنظيم البيانات الضخمة، وحتى كيفية تحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام أدوات مختلفة مثل: Hadoop، وNumPy، وMapReduce، وHive و Pig & Spark.
- ثم ستنتقل إلى المستوى التالي للتعرف على التقنيات التي تُستخدم لمعالجة مجموعات البيانات الضخمة في الوقت الفعلي، مثل: Scala، و Elasticsearch، و Spark Streaming. كما ستتعرف على الأدوات التي يحتاج إليها محللو البيانات لمعرفة كيفية تعليم الآلات التفكير بنفسها.
- كما تضم الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول التعلم الآلي وتطبيقاته، حيث ستبدأ من الأساسيات التي تشمل فهم أسس التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، ثم ستنتقل إلى المستوى التالي لتتعلم كيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) Python في التعلم الآلي، وبناء الخوارزميات، وكيفية استخدام إطار Apache Spark، و NLP، و Spark SQL، و GraphiX لإنشاء نماذج البيانات وتقييمها واستخدامها لعمل تحليلات تنبؤية.
- بالإضافة إلى كيفية استخدام أدوات مثل: Tensorflow لمعالجة البيانات بشكل أكثر فعالية لبناء نماذج تنبؤية دقيقة، وكيفية تخزين البيانات وتصفيتها وإدارتها ومعالجتها في Python، وكيفية استخدام Keras لبناء شبكات عصبية.
- مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1295 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.90 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Elasticsearch & The Elastic Stack: In-Depth and Hands-On
- Keras Bootcamp for Deep Learning & AI in Python
- Machine Learning for Absolute Beginners – Level 1
- Taming Big Data with Spark Streaming& Scala: Hands-On
- Data Science, Deep Learning, & Machine Learning with Python: Hands-On
- Apache Spark 3.0 with Scala: Hands-On with Big Data
- The Ultimate Hands-On Hadoop: Tame your Big Data
- Taming Big Data with MapReduce & Hadoop
- Taming Big Data with Apache Spark & Python: Hands-On
- Tensorflow Masterclass for Machine Learning & AI in Python