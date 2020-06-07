صفقة اليوم.. احترف تحليل البيانات باستخدام أكسل و Power BI مع خصم 97%
- حزمة احتراف العمل باستخدام أكسل و Power BI لعام 2020 ــــ The 2020 Master Microsoft Excel & Power BI Certification Bundle
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 470.
- المدة: 28 ساعة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات تحليل البيانات، حيث ستتعرف على الخيارات المتاحة لتحليل البيانات باحترافية، وفهم ما الذي يجعل محللي البيانات مهمين جدًا للشركات والمؤسسات الآن.
- ثم ستتعلم كيفية التعامل مع أدوات ذكاء الأعمال من مايكروسوفت (Power BI) – وهي خدمة تحليلات تجارية تتيح للمستخدمين تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة – على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، والاتصال بأنواع مختلفة من الملفات والمجلدات والبيانات، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها بسهولة.
- تضم هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول جمع البيانات وتحليلها في برنامج إكسل حيث ستبدأ من الأساسيات، مرورًا بالتعرف على أهمية عمل المخططات والرسوم البيانية، وكيفية استخدامها لعمل التقارير، وحتى تصل إلى التدريب على (الجداول المحورية) Pivot Tables التي تعتبر من أهم ميزات مايكروسوفت أكسل، بالإضافة إلى كيفية استخدام Vlookup، و Macros في أتمتة المهام الروتينية، وغير ذلك الكثير.
- ودورة أخرى حول كيفية استخدام (Power Query) إحدى أهم ميزات برنامج إكسل، حيث توفر تجربة سلسة لاكتشاف البيانات وتحويلها، وكذلك كيفية تجميع البيانات من مصادر متباينة ومتعددة، وصياغتها من أجل إعدادها للتحليل بعد ذلك في أدوات مثل: Power Pivot، أو Power View وPower Map، وكيفية إنشاء الصيغ الخاصة بك، واستخدامها في العمل مع أمثلة حقيقية.
- مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1592 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34.90 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Up & Running with Power BI Desktop
- Microsoft Excel: Excel with Excel Pivot Tables Bootcamp
- Microsoft Excel: Master Power BI Dashboards in 70 Minutes
- Excel: Top 50 Microsoft Excel Formulas in 50 Minutes
- Microsoft Excel: Master Power Query in 120 Minutes
- Microsoft Excel: Master M Language – Power Query in 60 Minutes
- SQL: Master SQL Database Queries in Just 90 Minutes
- Microsoft Excel: Top 50 Excel Keyboard Shortcuts in 20 Minutes
- Excel: Master Excel Charts in An Hour