أخبار الإنترنت

سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Note 20 في 5 أغسطس

سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Note 20 في 5 أغسطس
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يزعم تقرير جديد صادر عن كوريا الجنوبية أن شركة سامسونج قد حددت موعدًا لإطلاق (Galaxy Note 20) و (Galaxy Fold 2) من خلال حدث عبر الإنترنت، وكما هو متوقع، فمن المرجح أن يتم الكشف عن كلا الجهازين في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وبالرغم من أنه يفصلنا نحو شهرين على موعد الإعلان المقرر عن (Galaxy Note 20) و (Galaxy Fold 2)، لكن بسبب الوباء المستمر، فمن غير المرجح أن تجري الشركة حدث إطلاق (Unpacked) فعلي، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن الهواتف الذكية الرائدة التالية من سامسونج سيتم إطلاقها بالكامل عبر الإنترنت.

ويدعي التقرير أن العملاقة الكورية الجنوبية ستعقد حدثًا عبر الإنترنت للإعلان عن الجهازين في 5 أغسطس، ويقال إن المناقشات الداخلية تعقد بشأن الحدث ويتم النظر إلى خطة عقد الحدث على الإنترنت بشكل إيجابي.

ومن المؤكد أن الوضع العالمي الحالي سيجعل من الصعب للغاية عقد حدث (Unpacked) الضخم مثلما تفعل سامسونج كل عام لإطلاقها هواتفها الرائدة، حيث يحضر مثل هذه الحدث الآلاف من الأشخاص.

ولا تزال قيود السفر قائمة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، مما سيجعل من الصعب على الناس القدوم إلى نيويورك، وعلاوة على ذلك، قد لا يكون الكثير من الناس مستعدين للسفر في هذه الأوقات غير المستقرة خوفًا على صحتهم وسلامتهم.

ويبدو من غير المحتمل إلى حد كبير في هذه المرحلة من الوقت أن تكون سامسونج قادرة على إجراء حدث شخصي في شهر أغسطس، لذا، فمن المرجح أن يتم الكشف عن (Galaxy Note 20) و (Galaxy Note 20 Ultra) و (Galaxy Fold 2) عبر الإنترنت.

وبحسب المعلومات، فقد تكشف الشركة أيضًا عن الحاسب اللوحي (Galaxy Tab S7)، إلى جانب الإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G) من (Galaxy Z Flip)، وساعتها الذكية (Galaxy Watch 2)، وقد تجري مكاتب سامسونج الإقليمية أحداثًا صغيرة لوسائل الإعلام من أجل نشر الخبر حول هذه الأجهزة.

ويشاع أن (Galaxy Note 20) يأتي مع شاشة بقياس 6.7 إنشات، في حين أن (Galaxy Note 20 Ultra) يجب أن يحتوي على شاشة أكبر بقليل بقياس 6.9 إنشات، ويحتوي كلاهما بالطبع على القلم الإلكتروني (S-Pens) وأحدث معالج.

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