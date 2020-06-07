جميع مزايا iOS 14 المؤكدة بناءً على التسريبات

ستعلن شركة آبل عن نظام التشغيل iOS 14 في حدث (WWDC 2020) الذي سيقام في 22 من الشهر الحالي عبر الإنترنت فقط. من المتوقع أن يجلب iOS 14 بعض التغييرات في طريقة الاستخدام، كما سيركز بشكل أكبر على إصلاح الأخطاء بدلاً من جلب المزيد من المزايا.

تحتوي التسريبات على تفاصيل حول عدد من مزايا iOS 14، لذا قبل أن تبدأ شركة آبل في الكشف عن النسخة الجديدة من النظام، دعنا نلقي نظرة على بعض المزايا المؤكدة وفقًا للتسريبات.

ستركز آبل بشكل كبير على الواقع المعزز واللياقة البدنية مع iOS 14، حيث سيتم تعزيز عددًا من تطبيقات النظام وستقدم بعض التطبيقات الجديدة أيضًا مع بعض المزايا الجديدة، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف تستخدم آبل الواقع المعزز لتقديم ميزات مبتكرة في iOS 14.

تغيير التطبيقات الافتراضية:

لفترة طويلة، كان مستخدمو آيفون يطلبون من آبل طريقة لتغيير تطبيقات النظام الافتراضية إلى بدائل خارجية. وقد تمنح آبل المستخدمين هذه الميزة فقط في نظام iOS 14 بفضل الضغط المستمر من مختلف الجهات التنظيمية، حيث استفادت الشركة بشكل غير عادل من مكانتها لدفع تطبيقاتها وخدماتها مقارنة بخدمات الطرف الثالث.

وفقًا لتقرير من (Bloomberg) في شهر فبراير الماضي، يمكن أن تسمح آبل للمستخدمين بتغيير تطبيق البريد الإلكتروني والمتصفح الافتراضي في iOS 14، كما تدرس أيضًا السماح للمستخدمين بتغيير مشغل الموسيقى الافتراضي.

إصلاح الأخطاء:

كان إصدار (iOS 13) فوضوي جدًا، حيث اضطرت الشركة إلى إصدار تحديثات متعددة في غضون أسابيع من إصداره الأول لإصلاح عدد من الأخطاء، فقد أصدرت آبل أكثر من 10 نسخ من (iOS 13) لإصلاح بعض الأخطاء الرئيسية والتأكد من أن نظام التشغيل ليس لديه أي مشاكل في الاستقرار، على الرغم من ذلك، يحتوي (iOS 13) على عدد قليل جدًا من الأخطاء التي لا تزال قائمة.

أفادت التقارير أن آبل قد غيرت نهج التطوير الداخلي مع iOS 14 ومن المفترض أن تساعد هذه الخطوة الشركة على ضمان عدم إصداره مع أخطاء مثلما فعلت مع (iOS 13)، مع ذلك، كان هذا التغيير في النهج قبل أن يجبر تفشي فيروس كورونا موظفي آبل على العمل من المنزل. في حين أنه من المرجح أن يبطئ انتشار الفيروس تطوير iOS 14 داخل آبل، لكننا نأمل في أن تكون الشركة قادرة على تقديم نظام تشغيل مستقر وخالي من الأخطاء هذه المرة.

تطبيق جديد للياقة البدنية:

تميل آبل إلى التركيز كثيرًا على الصحة والرفاهية، ومع iOS 14 يقال إن الشركة ستبدأ لأول مرة مع تطبيق لياقة جديد لأجهزة آيفون و (Apple Watch) حيث سيوفر للمستخدمين تدريبات موجهة.

لدى آبل بالفعل تطبيق للصحة الذي يعمل كمستودع مركزي للأساسيات المهمة، لكن التطبيق الجديد سيكون مختلفًا لأنه سيقدم تدريبات إرشادية مشابهة لما يفعله (Fitbit Coach).

المزيد من المصادر للخلفية:

يشاع أن آبل تقدم تصنيفًا محسنًا للخلفيات في iOS 14 كما ستسمح أيضًا لتطبيقات (wallpaper) التابعة لجهات خارجية بالاندماج وتقديم مجموعات خاصة بها مباشرة في إعدادات الخلفية لنظام التشغيل، هذا يعني أنه يمكن الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخلفيات ويمكن التبديل بينها بسهولة دون الحاجة إلى البحث عنها يدويًا. كما ستكون هناك أيضًا ميزة (المجموعات) حيث سيتمكن المستخدمون من جمع خلفياتهم المفضلة، وهناك أيضًا شائعات عن السماح لشركة آبل بتغيير الخلفية في (CarPlay) ضمن إصدار iOS 14.

الشاشة الرئيسية:

تم العثور على رمز في البنية الداخلية مسربة لنظام iOS 14 الذي يشير إلى أن آبل تعمل على إضافة دعم الحاجيات على الشاشة الرئيسية التي تم تسميتها داخليًا باسم (Avacado).

عرض قائمة لرموز التطبيقات:

منذ بدء تشغيل نظام (iOS)، عرضت آبل فقط رموز التطبيقات باعتبارها الطريقة الوحيدة لرؤية جميع التطبيقات المثبتة، لكن مع iOS 14 سيتغير هذا حيث سيكون بإمكان المستخدمين عرض قائمة للتطبيقات المثبتة، كما سيكون لدى المستخدمين خيار فرز التطبيقات في القائمة بطرق مختلفة بما في ذلك عرض التطبيقات التي لديها إشعارات غير مقروءة والتطبيقات المستخدمة في الفترة الأخيرة والمزيد، كما ستستخدم القائمة أيضًا اقتراحات (سيري Siri) لاقتراح التطبيقات التي يرغب المستخدم في استخدامها وذلك بالاعتماد على موقعها ووقتها من اليوم.

استخدام التطبيقات بدون تنزيلها:

لطالما عرضت جوجل خيار (Instant Apps) على متجر جوجل بلاي الذي يسمح للمستخدمين بتجربة تطبيقات معينة على أجهزتهم دون الحاجة إلى تنزيلها، تعمل آبل على ميزة مماثلة لنظام التشغيل iOS 14 يطلق عليها (dubbed Clips)، ووفقًا للتسريبات سيتمكن المستخدمون من اختبار قسم محدد من التطبيق عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

تحسين (Find My App):

طرحت شركة آبل (Find My App) الجديد في (iOS 13) ومع نظام التشغيل iOS 14 فإنها تخطط لزيادة تحسينه، حيث سيقوم التطبيق بتنبيه المستخدمين تلقائيًا عندما لا يصل شخص ما إلى موقع محدد في وقت مجدول.

كل ما سبق هو مجرد قائمة ببعض المزايا التي تم تأكيدها تقريبًا لتكون جزءًا من نظام iOS 14 وهناك الكثير من التغييرات الأخرى التي تخطط آبل لإدراجها في هذا الإصدار بما في ذلك ميزة الترجمة المضمنة في متصفح سفاري ودعم (Apple Pencil) الكامل في مواقع الويب ورموز (QR) التي تحمل علامة آبل التجارية وبعض مزايا الواقع المعزز الجديدة الرائعة و أكثر.