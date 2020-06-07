اختصارات في لوحة مفاتيح جيميل يستخدمها المحترفون

أول شيء يتعلمه كل محترفي خدمة البريد الإلكتروني جيميل هو كيفية إدارة كل شيء باستخدام لوحة المفاتيح فقط، ذلك لأن نقرات الماوس غير فعالة للغاية.

عندما تصبح اختصارات لوحة مفاتيح البريد الإلكتروني جيميل من طبيعة استخدامك اليومية، سترتفع إنتاجيتك بشكل كبير، لحسن الحظ، ليس هناك الكثير الذي تحتاج إلى معرفته، فأفضل جزء هو أنه يمكنك اكتشاف أهم اختصارات لوحة مفاتيح جيميل أدناه.

الانتقال السريع في جيميل:

للانتقال إلى كل البريد (G ثم A).

للوصول إلى جهات الاتصال (G ثم C).

للانتقال إلى المسودات (G ثم D).

للوصول إلى البريد الوارد (G ثم I).

للانتقال إلى المهام (G ثم K).

للوصول إلى المحادثات المميزة بنجمة (G ثم S).

للانتقال إلى الرسائل المرسلة (G ثم T).

للوصول إلى الرسائل المؤجلة (G ثم B).

قراءة الرسائل في جيميل:

تحديد محادثة (X).

للرد على المحادثة (R).

الرد على الجميع (A).

الأرشيف (E).

إعادة توجيه الرسالة (F).

كتم المحادثة (M).

الرسالة التالية في محادثة مفتوحة (N).

الرسالة السابقة في محادثة مفتوحة (P).

تبديل نجمة (S).

التبليغ كإزعاج (!).

حذف (#).

نقل التركيز إلى شريط الأدوات (،).

وضع علامة غير مهم (-).

وضع علامة مهم (=).

توسيع المحادثة بالكامل (;).

تصغير المحادثة بالكامل (:).

أرشفة المحادثة والانتقال إلى الرسالة السابقة (]).

أرشفة المحادثة والانتقال إلى الرسالة التالية ([).

الرد على الكل في نافذة جديدة (Shift + A).

إعادة التوجيه في نافذة جديدة (Shift + F).

وضع إشارة مقروء (Shift + I).

وضع علامة كغير مقروءة (Shift + U).

تحديث المحادثة (Shift + N).

الرد في نافذة جديدة (Shift + R).

إضافة محادثة إلى المهام (Shift + T).

التكوين أو الإنشاء في جيميل:

إنشاء رسالة (C).

إدخال رابط (Ctrl + K).

فتح اقتراحات التدقيق الإملائي (Ctrl + M).

إرسال (Ctrl + Enter).

إضافة مستلمي نسخة مخفية الوجهة (Shift + Ctrl + B).

إضافة مستلمين للرسالة (Shift + Ctrl + C).

التنسيق:

الخط العريض (Ctrl + B).

الخط المائل (Ctrl + I).

الخط المائل (Ctrl + I).

إضافة خط أسفل الكلمة (Ctrl + U).

إضافة خط أسفل الكلمة (Ctrl + U).

مسافة بادئة قليلة (Ctrl + ]).

مسافة بادئة كبيرة (Ctrl + [).

إزالة التنسيق (Ctrl + \).

قائمة مرقمة (Shift + Ctrl + 7).

قائمة نقطية (Shift + Ctrl + 8).

اقتباس (Shift + Ctrl + 9).

محاذاة في المنتصف (Shift + Ctrl + E).

محاذاة إلى اليسار (Shift + Ctrl + L).

محاذاة إلى اليمين (Shift + Ctrl + R).

لا تعمل بعض اختصارات لوحة المفاتيح إلا في حالة تفعيلها، كما لا تكون اختصارات لوحة المفاتيح في جيميل مدعومة على جميع لوحات المفاتيح في الأجهزة.